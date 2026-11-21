La automotriz de Elon Musk lanzó su propuesta para el mercado local en un acto en La Boca. Javier Milei vinculó la llegada con la apertura económica y criticó políticas de los últimos 20 años.

El presidente Javier Milei participó este jueves por la noche del acto oficial de lanzamiento de Tesla en la Argentina, en una presentación que marcó el desembarco de la compañía estadounidense en el mercado local. La automotriz, dirigida por Elon Musk, realizó el evento en el barrio porteño de La Boca y dio a conocer su propuesta para el país. La llegada de la firma se inscribe en la expansión de los vehículos eléctricos en el mercado argentino.

Durante su intervención, Milei agradeció a la empresa por la invitación y por apostar al mercado argentino. “Agradezco a Tesla Argentina por la invitación y por apostar al mercado argentino. Hoy inauguramos el primer local en el país de una marca que está haciendo historia en el mundo”, dijo el mandatario. La frase fue pronunciada en el marco de la presentación oficial de la compañía.

Apertura económica El Presidente vinculó la llegada de la automotriz con su programa de apertura económica. “Este hito no es menor, ya que durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas”, agregó. En esa línea, sostuvo que el país se cerró al mundo y que observó desde afuera el progreso de sus vecinos.

“Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera. Vimos como nuestros vecinos nos superaban uno a uno”, afirmó Milei en su discurso. Luego, apuntó contra el modelo económico anterior al que responsabilizó por el estancamiento. “Ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y sometió al resto a ser perdedores. Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento”, cerró.

El lanzamiento oficial dejó planteado el ingreso de Tesla al mercado argentino, aunque el material difundido no detalló condiciones comerciales, inversión inicial ni plazos de expansión. Por ese motivo, el dato relevante para seguir es cómo se instrumentará la oferta de la compañía en el país y qué alcance tendrá su presencia en un mercado automotor que empieza a incorporar más vehículos eléctricos.