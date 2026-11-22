Dos exintendentes peronistas que hoy son diputados provinciales, Leopoldo Soler y Omar "Mengueche" Ortiz, avanzan con estructuras políticas departamentales propias ante la incertidumbre por el futuro código electoral de San Juan. Ambos enfrentan un escenario adverso dentro del Partido Justicialista en sus departamentos de origen, lo que los empuja a buscar alternativas por fuera de la estructura partidaria tradicional.

La incertidumbre por el nuevo sistema electoral en San Juan llevó a que algunos referentes que supieron encabezar al Partido Justicialista (PJ) comiencen a desarrollar partidos políticos departamentales y a evaluar pases al oficialismo provincial. El caso más avanzado es el del diputado por Valle Fértil Omar "Mengueche" Ortiz, quien ya puso en marcha su propio partido, denominado "Del Progreso". En paralelo, en las últimas semanas circuló entre los despachos de la Legislatura una versión sobre la estrategia del diputado por Ullúm Leopoldo Soler. Ambos legisladores son exintendentes de los departamentos que representan y, en los dos casos, mantienen una relación tensa con los actuales jefes comunales, que podrían buscar la reelección en sus territorios.

El origen de Soler

Soler llegó a la Cámara de Diputados luego de no poder renovar su mandato como intendente de Ullúm en 2023. En su reemplazo, el peronismo postuló a David Domínguez, actual intendente del departamento. Según fuentes partidarias consultadas, en estos casi tres años de gestión ambos dirigentes no lograron construir una sinergia propia de la relación entre un intendente y su diputado departamental. Ese desgaste es, de acuerdo con las mismas fuentes, uno de los antecedentes directos de la actual estrategia de Soler.

Domínguez, candidato del PJ

En este escenario, todo indica que el candidato del peronismo, o al menos del PJ, para Ullúm será Domínguez, quien salió a defender su gestión después de que Soler blanqueara en medios locales su intención de competir el próximo año. Ante ese panorama, el diputado debe buscar un horizonte electoral alternativo. Fuentes cercanas al PJ afirmaron que Soler ya planteó a dirigentes del espacio cuál será su estrategia rumbo a 2027: presentarse como alternativa en Ullúm con su partido municipal, llamado "Mejor Nosotros".

La estrategia de Ortiz

Ortiz, por su parte, trabaja desde hace tiempo en la construcción de su partido político. En julio pasado, el diputado se lanzó oficialmente rumbo a 2027 a través de las redes sociales. "Con la experiencia de haber gestionado y el compromiso de seguir trabajando, Omar Washington Ortiz vuelve a caminar cada rincón del departamento para escuchar a los vecinos y construir, junto a ellos, un futuro con más oportunidades (...) Sumate a construir el Valle Fértil que queremos", señaló una publicación difundida por el partido "Del Progreso".

Señales en la Legislatura

El comportamiento de ambos legisladores en la Cámara de Diputados anticiparía el esquema con el que competirán el próximo año. Fuentes partidarias sostuvieron que tanto Soler como Ortiz ya blanquearon sus intenciones de jugar en alianza con el oficialismo provincial. Sin embargo, el panorama difiere según el departamento: mientras en Ullúm el orreguismo carece de una figura política con peso propio, en Valle Fértil aparece el coordinador general del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, a quien varias fuentes señalan como el posible aspirante oficialista en ese municipio.

Datos a seguir

Las especulaciones sobre las candidaturas quedarán despejadas cuando San Juan sancione su nuevo código electoral, instancia a partir de la cual los dirigentes podrán definir sus estrategias formales. Desde el oficialismo provincial remarcaron que el objetivo es contar con un candidato por departamento en representación del gobernador Marcelo Orrego.