El organismo estimó que más de 5,3 millones de niñas y niños no cubren sus necesidades básicas. También señaló que 41% de los hogares con menores no llega a fin de mes.

El Unicef informó que el 45,2% de las niñas y los niños de la Argentina vive en situación de pobreza, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas. El organismo también señaló que el 41% de los hogares donde viven niñas, niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales. El dato adquiere relevancia en un contexto de discusión sobre la evolución de los indicadores sociales y las mediciones oficiales de pobreza.

Según la entidad, en 2026 más de 4 de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes no alcanzó a cubrir los gastos corrientes, lo que representa 2,7 millones de hogares. Unicef indicó además que esa proporción implicó un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la medición anterior de 2025. En otro tramo del informe, sostuvo que durante el primer semestre de 2026 la pobreza infantil subió aproximadamente tres puntos porcentuales.

El informe fue elaborado a partir de la Décima ronda de la Encuesta Rápida a hogares con niñas, niños y adolescentes, realizada de manera presencial durante septiembre de 2026 sobre 1.865 hogares, con representación nacional. Con esa base, el organismo afirmó que la pobreza infantil alcanzó al 45,2% de las niñas y los niños, es decir, a más de 5,3 millones de personas. También advirtió que más de un millón de chicas y chicos vivían en hogares en situación de pobreza extrema, donde los ingresos no alcanzan para comprar los alimentos básicos.

Presión sobre los hogares El organismo señaló que la situación es más grave entre los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde el indicador llega al 57%. En esa franja, más de la mitad no logra cubrir sus gastos con los ingresos mensuales. Unicef sostuvo que el cambio de tendencia, después de tres semestres consecutivos de descenso, “evidencia cierta fragilidad en el proceso de reducción de la pobreza infantil y hace necesario redoblar los esfuerzos”.

El informe también describió las estrategias que adoptan las familias frente a la falta de recursos. La respuesta más frecuente fue la compra de alimentos de menor precio, con 60%; luego, el incremento de las horas de trabajo, con 45%; y el endeudamiento para cubrir gastos básicos, con 40%. En materia alimentaria, Unicef indicó que en casi 3 de cada 10 hogares al menos un adulto se saltó alguna comida diaria, mientras que entre niñas, niños y adolescentes esa situación fue del 9%, el valor más alto de la serie.

Debate por las mediciones La publicación se conoció en medio de la discusión entre el Gobierno de Javier Milei y los organismos que relevan pobreza. Días atrás, la administración nacional cuestionó los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que ubicó la pobreza en 42,4% durante el segundo trimestre. En paralelo, el Indec informó una pobreza de 32,3% en el primer semestre de 2026, cifra que el Gobierno contrasta con el 41,7% del segundo semestre de 2023. El Observatorio, en cambio, mostró una evolución distinta: de 40,8% en el segundo trimestre de 2023 a 42,4% en el mismo período de 2026.