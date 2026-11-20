El diplomático argentino Rafael Grossi mantuvo el segundo lugar en la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas, aunque en la novena ronda indicativa del Consejo de Seguridad acumuló un nuevo rechazo de las potencias con poder de veto. La costarricense Rebeca Grynspan volvió a encabezar la votación, pero tampoco logró despejar las resistencias que enfrenta su candidatura. El resultado volvió a dejar abierta una sucesión que sigue sin acuerdo entre los miembros permanentes del organismo.

De acuerdo con los resultados filtrados de la votación de este viernes 20 de noviembre, Grynspan obtuvo diez votos de apoyo, cuatro de rechazo y una abstención o falta de opinión. Entre los respaldos figuraron tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, mientras que dos expresaron su rechazo. La distribución confirma que la candidata mantiene ventaja numérica, pero todavía no reúne el consenso político requerido para avanzar hacia la recomendación formal.

Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reunió ocho apoyos, seis rechazos y una abstención. Dos votos favorables y tres negativos correspondieron a integrantes del P5, la sigla con la que se identifica a los cinco miembros permanentes del Consejo: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. En comparación con la ronda anterior, el argentino recibió un rechazo más de esas potencias.

La votación volvió a utilizar papeletas diferenciadas por colores, un mecanismo que permite distinguir los votos de los cinco miembros permanentes de los emitidos por los diez integrantes no permanentes. Sin embargo, el sistema no permite conocer qué país emitió cada voto. En ese escenario, la carrera sigue sin una definición clara y con candidaturas que conservan apoyos, pero también vetos potenciales que condicionan cualquier salida.

Competencia abierta

La candidata de Emiratos Árabes Unidos, Lana Zaki Nusseibeh, obtuvo siete apoyos y seis rechazos, además de dos votos sin opinión. Entre los rechazos, tres provinieron de miembros permanentes. Su candidatura quedó cerca de la de Grossi, aunque todavía no consiguió desplazarlo del segundo lugar. Más atrás quedó la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, con seis apoyos y seis rechazos.

La ronda también dejó en posiciones inferiores al turco Feridun Hadi Sinirlio?lu, con cinco respaldos y diez rechazos; al ugandés Olara Otunnu, con tres apoyos y doce rechazos; y a las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki, con dos y un respaldo, respectivamente. La secuencia muestra que ninguna de las principales postulaciones consiguió reunir, por ahora, el apoyo necesario de las potencias para encaminar la sucesión.

Sin acuerdo entre potencias

La novena ronda llegó pocas horas después de la cumbre tripartita que Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin mantuvieron en Shenzhen, China. La reunión había despertado expectativas sobre un eventual entendimiento entre tres de las cinco potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Los presidentes firmaron una declaración conjunta en la que expresaron su compromiso con una reforma de las Naciones Unidas para que el organismo pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir su misión de preservar la paz y la seguridad internacionales.

Sin embargo, el encuentro no produjo un acuerdo sobre los candidatos. La votación del viernes volvió a mostrar las diferencias entre los miembros permanentes del Consejo, que mantienen posiciones enfrentadas sobre quién debe conducir el organismo multilateral. La candidatura de Grossi cuenta con el respaldo de la administración de Trump, según versiones diplomáticas recogidas durante el proceso, pero enfrenta resistencias por su actuación al frente del OIEA durante la guerra entre Rusia y Ucrania. El gobierno de Putin cuestionó su gestión y también surgieron indicios de que China podría respaldar a Grynspan.

Antecedentes y próximos pasos

La postulación de la costarricense, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), también enfrenta resistencias. Las versiones sobre el respaldo de Beijing generan reparos en Washington, que no acompaña su candidatura. En paralelo, el diplomático argentino quedó en el centro de una controversia esta semana por su propuesta de nombrar a Alexey Ferapontov, funcionario ruso incluido en una lista de sanciones de Ucrania, como director general adjunto del OIEA.

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, calificó la postulación de Ferapontov como “categóricamente inaceptable” y pidió a Grossi que la retirara. Además, sostuvo que el funcionario enfrenta sanciones por su participación en los intentos de Rusia de legitimar la ocupación de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa. La propuesta quedó expuesta a cuestionamientos sobre la independencia del organismo y su relación con Rusia, en un momento en que el argentino busca ampliar apoyos para conducir las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad tiene quince integrantes: cinco permanentes y diez no permanentes. Para recomendar un candidato a la Asamblea General, necesita al menos nueve votos favorables y evitar el rechazo de cualquiera de los cinco miembros permanentes. Luego, los 193 Estados miembros de la Asamblea General designan al postulante recomendado. Según informó Reuters, funcionarios de Naciones Unidas trabajan en planes de contingencia ante la posibilidad de que António Guterres deje el cargo el 31 de diciembre sin que el Consejo haya acordado un reemplazo.