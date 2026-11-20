El diputado reclamó revisar los beneficios del régimen para grandes inversiones y criticó resistencias dentro del peronismo. También defendió a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó la política económica del Gobierno.

El diputado Máximo Kirchner propuso auditar los beneficios que reciben las empresas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuestionó las resistencias que esa iniciativa genera dentro del peronismo y defendió a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante un acto político, respondió a quienes le reprochan elevar el tono de la confrontación con una frase explícita: “Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar”.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación de la revista Porvenir, en C Art Media, donde también participó la camporista Daniela Vilar. En ese ámbito, el dirigente llamó a construir un espacio opositor con eje en la “recuperación de la soberanía económica” y cuestionó el rumbo de la gestión de Javier Milei. El planteo se inscribe en la discusión interna del peronismo sobre cómo posicionarse frente al esquema de incentivos para inversiones de gran escala.

Auditoría al RIGI

Uno de los ejes del discurso fue la revisión de los beneficios otorgados a las empresas que se adhieren al RIGI. Kirchner cuestionó las reacciones que generó su propuesta y afirmó: “Llama la atención la reacción cuando pregunté ¿por qué no auditamos el RIGI? La reacción de algunos en el peronismo fue decir que eso pone en riesgo la Argentina”. Con esa intervención, marcó una diferencia con sectores de su espacio que consideran inconveniente abrir esa discusión.

Luego respondió a las críticas por su tono confrontativo y sostuvo: “Y algunos dicen ‘ahí estás otra vez armando quilombo'. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”. La frase fue utilizada para reforzar su postura sobre la necesidad de discutir el régimen de incentivos en un contexto de tensión política y económica. El planteo no incluyó precisiones sobre una auditoría formal en curso ni sobre un expediente administrativo concreto.

Críticas al programa económico

Kirchner también cuestionó la política económica del Gobierno nacional y sostuvo que el esquema actual depende de respaldo financiero externo. “Nuestro país está mal, este modelo económico está agotado, está muerto y solo se sostiene desde Estados Unidos, como pasó el año pasado, que tuvo que venir el secretario del Tesoro de Estados Unidos a ponerla”, afirmó. En esa línea, planteó que el país debe reconocer el fracaso del programa económico para poder discutir una salida.

“Hay que asumir que esto fracasó de la peor manera y lo digo con dolor”, agregó el diputado. Su intervención buscó vincular la situación macroeconómica con la necesidad de reorganizar la oposición y de revisar instrumentos de política económica que, a su criterio, no están dando resultados. El mensaje se dio en un contexto de debate sobre el alcance de los incentivos a grandes inversiones y sobre la estrategia del peronismo frente al Gobierno.

Defensa de Cristina Fernández de Kirchner

En otro tramo, el diputado dedicó sus críticas a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Sostuvo que existe una persecución contra la expresidenta y relacionó su situación con las dificultades para debatir una salida a la crisis económica y social. “Es doloroso y va a costar mucho salir si no discutimos en serio los problemas que tenemos, más cuando se persigue y se encarcela al que piensa diferente, como es el caso de Cristina”, planteó.

Además, interpretó que una parte de la sociedad busca representación política y encuentra una referencia en la exmandataria. “Lo que está sucediendo es que hay un grito de la sociedad argentina que está buscando representación y amparo”, expresó. Cerró con una crítica a quienes, según su visión, permanecen libres pese a su responsabilidad en la situación del país: “Y mientras ella está presa, la verdadera casta está fuera libre y de joda entregando el país”. El discurso dejó como eje inmediato la discusión sobre el RIGI y la tensión interna dentro del peronismo respecto de cómo abordar ese régimen.