El SiDUNSJ encabezó un reclamo al Gobernador para que defina el voto de los diputados de su espacio frente al Presupuesto Nacional 2027. Advirtieron sobre el impacto que tendría el proyecto en la educación pública, el empleo y la industria.

El SiDUNSJ, Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan, presentó hoy, con el acompañamiento de la Intersindical San Juan, una nota dirigida al gobernador Marcelo Orrego. En ella le solicitan una audiencia para el martes 24 de noviembre y una definición pública, antes de la sesión del miércoles 25, sobre el voto de los diputados de su espacio respecto del Presupuesto Nacional 2027.





El reclamo se apoya en tres ejes: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, salarios dignos para los trabajadores universitarios y las oportunidades de crecimiento que la UNSJ le da a San Juan. La universidad maneja el segundo presupuesto de la provincia, mueve la economía local, forma a los profesionales que sostienen el desarrollo sanjuanino y es, para muchos hijos e hijas de familias trabajadoras, la única puerta a un futuro distinto.





El dictamen de mayoría, firmado el 17 de noviembre por la diputada orreguista Nancy Picón, desconoce la Ley de Financiamiento Universitario y no prevé ninguna recomposición salarial. La nota recuerda que el propio Gobernador afirmó: "En políticas que afecten a la Universidad, hemos sido claros, siempre votamos en contra". También recuerda una frase de Sarmiento que el mandatario suele citar: "Todos los problemas son problemas de educación".





"El Gobernador dice que todos los problemas son problemas de educación. Coincidimos. Por eso le preguntamos si sus diputados van a votar un presupuesto que desfinancia a la universidad pública", señaló Guadalupe Aguiar, secretaria general del SiDUNSJ.





La nota advierte además que el presupuesto congela el empleo en los organismos nacionales con sede en la provincia, recorta el financiamiento del INTA, pide a San Juan que resigne recaudación en favor de las concesionarias viales y perjudica a la industria nacional.





La Intersindical San Juan reúne a trabajadores ferroviarios, viales, del correo, de prensa, químicos, de farmacia, metalúrgicos, jerárquicos mineros, empleados de casino, peones de taxi, ladrilleros, trabajadores del cuero, amas de casa, movimientos sociales y trabajadores de la economía popular.





"Elegimos el Día de la Soberanía porque la soberanía también se defiende con universidad pública, trabajo e industria nacional", agregaron desde el sindicato.