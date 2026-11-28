Reemplazará a Carlos Curci en RTA y Contenidos Artísticos e Informativos. El recambio se da en medio de la reorganización estatal impulsada por la administración de Javier Milei.

Fernando Subirats.

El Gobierno nacional designó a Fernando Subirats como nuevo interventor de Radio y Televisión Argentina (RTA) y de Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. (CAISAU), en reemplazo de Carlos Curci, que dejará sus funciones el 1 de diciembre. La decisión alcanza a las estructuras que administran la Televisión Pública, Radio Nacional y las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV. El recambio se inscribe en el proceso de reorganización de las empresas estatales de comunicación que impulsa la administración de Javier Milei.

La salida de Curci fue presentada oficialmente como una decisión consensuada con el secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, Fabián Fernández. Según fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario saliente, que provenía de la gestión de Manuel Adorni, estaba desgastado y no estaba llevando adelante la política pedida por Casa Rosada. Esa versión no fue acompañada en la información oficial difundida sobre el cambio.

Subirats se desempeña desde agosto de este año como subsecretario de Comunicación y Medios Públicos. Con su designación quedará a cargo de la conducción de los medios estatales, mientras la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos quedará vacante y sus funciones administrativas pasarán a depender directamente de la Secretaría de Comunicación y Medios. El movimiento administrativo forma parte del rediseño institucional que el Ejecutivo viene aplicando sobre el sistema público de comunicación.

Periodista de profesión, Subirats tiene más de tres décadas de trayectoria en medios de comunicación. Trabajó en Radio Mitre y Radio Continental, fue director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y luego ocupó cargos de gestión en el grupo Alpha Media. Su perfil combina experiencia periodística y administración de medios, en un área que el Gobierno busca reordenar bajo criterios de gestión centralizada.

Antecedentes y próximos pasos

La modificación se produce después de que Curci asumiera la intervención en agosto de 2025 y se convirtiera en el tercer funcionario en ocupar ese cargo desde que el Gobierno dispuso intervenir las empresas estatales de comunicación en febrero de 2024. Durante esa etapa, uno de los objetivos oficiales fue la reducción de costos operativos y la reorganización administrativa de las dependencias estatales. En 2026, según datos oficiales difundidos durante el proceso, se implementaron programas de retiros voluntarios en RTA, CAISAU y en las estructuras remanentes de la exagencia Télam.

Impacto laboral y reorganización

De acuerdo con esos datos oficiales, las desvinculaciones alcanzaron a trabajadores de distintas áreas y se complementaron con jubilaciones y contratos que no fueron renovados. La gestión saliente también afrontó tensiones con organizaciones gremiales por cambios en los esquemas de producción y transmisión de contenidos, entre ellos la decisión de ampliar la participación de productoras privadas en eventos de gran audiencia. Con el cambio de autoridades, el Gobierno busca dar continuidad al proceso de reorganización de los medios estatales en un contexto de rediseño de distintas empresas públicas. El próximo paso administrativo será la asunción de Subirats y la reasignación de las funciones que dependían de la subsecretaría que deja vacante.