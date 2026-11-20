El Gobierno nacional presentó en San Juan una propuesta para eliminar el Impuesto de Sellos en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una compensación de la Nación equivalente al 50% de la recaudación que esas jurisdicciones dejarían de percibir. La iniciativa fue expuesta ante la Comisión Federal de Impuestos y quedó vinculada a la discusión sobre la estructura tributaria provincial. El planteo tiene impacto potencial sobre los ingresos locales, porque el otro 50% de la pérdida quedaría a cargo de cada jurisdicción.

La presentación estuvo a cargo del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, durante la reunión que congregó en San Juan a los ministros de Economía provinciales. Según la información difundida, la propuesta fue planteada en ese ámbito institucional como parte de una negociación con las provincias. La referencia a la Comisión Federal de Impuestos ubica el debate en un espacio técnico de coordinación fiscal entre Nación y distritos.

Alcance de la iniciativa

De acuerdo con lo informado, la compensación nacional alcanzaría a las jurisdicciones que eliminen el tributo. El esquema prevé que la Nación cubra la mitad de lo que cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejaría de recaudar, mientras que el resto sería absorbido por la propia jurisdicción. No se difundieron en el material montos estimados ni plazos de implementación.

Condiciones y antecedentes

Según trascendió, la iniciativa estaría dirigida a las jurisdicciones que hayan adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). El primer régimen es un esquema nacional de promoción de grandes inversiones; el segundo apunta a regularizar y compensar deudas recíprocas entre el Estado nacional y las provincias. La mención de ambos instrumentos sugiere que la propuesta fiscal se inscribe en una agenda más amplia de reordenamiento de compromisos entre niveles de gobierno.

Reacción oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la propuesta a través de su cuenta de X, según se consignó en la información original. Esa manifestación acompañó la difusión del planteo, pero no modificó el contenido técnico de la iniciativa ni aportó precisiones adicionales sobre su instrumentación. Por ahora, el dato verificable es que la discusión quedó abierta en el ámbito federal y que su eventual aplicación dependerá de la adhesión de cada jurisdicción.