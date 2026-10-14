La jueza de Garantías Mónica Lucero postergó la audiencia de formalización hasta que comparezcan los 11 investigados. El fiscal Sebastián Gómez pidió el desafuero del senador Sergio Uñac y del diputado Cristian Andino para garantizar su presencia ante la Justicia.

La audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum comenzó el miércoles 14 de octubre en Tribunales de San Juan, pero quedó suspendida por decisión de la jueza de Garantías Mónica Lucero. La magistrada resolvió postergar la instancia hasta que estén presentes los 11 investigados en la causa. La resolución generó un cruce inmediato con la Fiscalía, que cuestionó los fundamentos de la medida.

La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, y se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia. Entre los investigados figuran el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, además de exfuncionarios y representantes vinculados con la obra. Tras la suspensión, Gómez solicitó formalmente el desafuero de ambos legisladores nacionales con el objetivo de asegurar su comparecencia ante la Justicia sanjuanina.

Discusión por las ausencias

Uno de los primeros puntos de controversia surgió cuando los fiscales pidieron que los investigados se presentaran. La jueza Lucero rechazó ese pedido al considerar que era responsabilidad de la Fiscalía conocer quiénes estaban presentes y quiénes habían faltado. En ese marco se conoció que Cristian Andino no se encontraba en Tribunales. La magistrada no autorizó que el diputado participara por videollamada, aunque aceptó la justificación de su ausencia, respaldada con pasajes de avión que acreditaban su presencia en Buenos Aires por motivos laborales.

Sergio Uñac, por su parte, justificó su inasistencia mediante un escrito leído durante la audiencia por su abogado, Marcelo Fernández, designado como su defensor. En la presentación, el senador citó normas nacionales y provinciales, artículos del Código Penal y de la Constitución para fundamentar su postura. Adelantó además que no prestará declaración durante esta instancia y que, si decide hacerlo más adelante, será por escrito.

Cruce entre Fiscalía y jueza

Tras escuchar las justificaciones, Lucero resolvió suspender la audiencia hasta que estén presentes los 11 investigados, lo que provocó un nuevo reclamo del fiscal Gómez. El fiscal sostuvo que las obligaciones laborales no constituyen una justificación válida para ausentarse de una instancia judicial de esta naturaleza. La jueza defendió su facultad de considerar justificada la inasistencia de Andino y afirmó que la Fiscalía no necesita que ella le corra vista de sus decisiones. En ese contexto, Gómez reiteró el pedido de desafuero de Uñac y Andino.

Controversia por la defensa

Otro punto que generó discusión fue la designación de Marcelo Fernández como abogado de Uñac. El fiscal Gómez pidió que se precisara el momento en que se formalizó ese nombramiento, debido a que inicialmente se había planteado que había ocurrido diez minutos antes del inicio de la audiencia. Sin embargo, los registros del sistema judicial indicaron que Uñac designó a Fernández el 5 de octubre, nueve días antes de la audiencia, dato que surgió durante el debate.

Quiénes se presentaron

Entre los investigados que se presentaron en Tribunales estuvieron el exministro Julio Ortiz Andino, los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Mastelono, de Krah América Latina. La defensa de Sirerol, Ruiz y Juan Sánchez está a cargo de los abogados Juan Pablo Ortega y Naser Uzair. Ortega, exsecretario relator de la Corte de Justicia de San Juan, renunció en agosto de 2022 tras quedar involucrado en una investigación por presuntas maniobras de armado de causas, y en noviembre de ese año fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; su esposa fue posteriormente sobreseída.

La audiencia quedó interrumpida en medio de los cuestionamientos de la Fiscalía y del pedido de desafuero de los dos legisladores nacionales, por lo que la exposición formal de los hechos atribuidos a los 11 investigados quedó pendiente. La fecha de reanudación de la audiencia no fue informada por el tribunal.