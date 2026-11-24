El Gobierno amplió los medios de pago habilitados para el subsidio al gas envasado. El beneficio alcanza a hogares inscriptos en el ReSEF y reemplaza al Programa Hogar desde mayo de 2026.

El Gobierno incorporó a Mercado Pago, AppYPF y Naranja X como medios de pago habilitados para acceder al reintegro por la compra de garrafas de gas dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La ampliación permite a los usuarios inscriptos recibir una bonificación de $9.593 por garrafa al concretar la compra mediante esas billeteras virtuales. La medida busca ampliar las alternativas de cobro para los hogares que utilizan gas envasado.

El beneficio reemplaza al Programa Hogar desde mayo de 2026 y contempla una cantidad máxima de unidades por mes, que varía según la época del año. Para acceder, los hogares deben estar incorporados al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplir con las condiciones previstas. Según la información oficial, el esquema apunta a facilitar el acceso al reintegro y mejorar la acreditación del beneficio.

Red de pagos

La incorporación de las billeteras no bancarias amplía un sistema que ya contaba con la participación del Banco Nación y MODO, operado por Play Digital SA. Para formalizar esa extensión, el Gobierno firmó un acta complementaria al convenio entre la Secretaría de Energía, el Banco Nación y MODO. En ese mismo acto, Mercado Pago y AppYPF suscribieron sus cartas de adhesión, mientras que el anuncio oficial también incluyó a Naranja X entre las alternativas habilitadas.

Montos y límites

El esquema otorga $9.593 por unidad y fija topes mensuales según la estación. Durante el período invernal, el límite es de hasta dos garrafas por mes; durante el resto del año, una garrafa por mes. Los usuarios inscriptos podrán acceder al reintegro al efectuar la compra con los medios de pago habilitados, ahora ampliados a estas billeteras virtuales. La definición de cupos estacionales introduce un criterio de asignación vinculado con la demanda de gas envasado.

Requisitos de acceso

Pueden inscribirse en el ReSEF los hogares que tengan ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según la medición del INDEC. También pueden hacerlo quienes cuenten con un integrante titular de un Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), con un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o con un integrante titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD). La inscripción puede realizarse en el sitio subsidios-energia.argentina.gob.ar o desde la aplicación Mi Argentina.

Una condición central del programa es que el reintegro para garrafas no puede combinarse con la bonificación al gas por redes. En consecuencia, quienes reciben un subsidio para ese servicio quedan excluidos de la ayuda destinada al gas envasado. La ampliación de medios de pago no modifica ese criterio de incompatibilidad, que sigue vigente para la asignación del beneficio.