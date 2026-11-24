El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó este martes las versiones sobre una eventual salida del ministro de Economía, Luis Caputo, y atribuyó esos trascendidos a una “especulación mediática”. En conferencia de prensa, sostuvo que el funcionario es “uno de los ministros más importantes de este Gobierno” y defendió su continuidad al frente del área económica. La definición aparece en medio de la atención oficial sobre la marcha de la actividad y sus efectos sobre la economía real.

Actividad económica Ravier también se refirió a la posibilidad de que la Argentina entre en recesión técnica, una situación que se define cuando dos trimestres consecutivos registran caída en la medición desestacionalizada. Señaló que ese dato se conocerá esta tarde, cuando el INDEC difunda el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del tercer trimestre del año. El segundo trimestre anotó una contracción desestacionalizada del 0,6%, según el propio indicador mencionado por el vocero.

En ese marco, el Ejecutivo buscó moderar las interpretaciones sobre el desempeño reciente de la economía y afirmó que habrá que esperar hasta diciembre para tener certezas sobre una eventual recesión. “No podemos confirmar que haya recesión técnica. Vamos a tener que esperar hasta diciembre para saber si se confirma o no”, dijo Ravier. El planteo oficial deja abierta la lectura sobre el tercer trimestre y traslada la confirmación o el descarte al cierre del año.

Indicadores El vocero admitió que el país atraviesa un “contexto más complejo”, aunque sostuvo que julio fue un mes negativo, agosto “fue un mes positivo” y septiembre “parece ser otro dato bueno”. También afirmó que el EMAE es solo un indicador y que para conocer si hubo o no recesión debe esperarse el dato del Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un período determinado. Según su interpretación, el EMAE “subestima a la economía informal”.

Ravier cerró su exposición con una proyección para 2026 y aseguró que el año finalizará con crecimiento económico. “En un contexto tan complejo, decir que la Argentina todavía crece y que va a mostrar tres años consecutivos de crecimiento económico son datos muy importantes”, concluyó. El próximo dato que ordenará la discusión será la publicación del EMAE por parte del INDEC, mientras que la definición más amplia quedará atada a la evolución del PIB y a la lectura oficial de diciembre.