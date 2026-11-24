La tensión entre Argentina y Brasil se profundizó con la salida de Julio Bitelli de la embajada. En paralelo, el gobierno brasileño no descartaría dejar afuera a Javier Milei de la ceremonia del 5 de enero de 2027 .

La relación entre las administraciones de Javier Milei y Lula da Silva volvió a tensarse con la decisión de apartar a Julio Bitelli de la embajada en Argentina. Según fuentes citadas por Infobae, la medida se vinculó con las declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas. El episodio agrega un nuevo capítulo a un vínculo que ya venía degradado al nivel de encargados de negocios.

Una fuente de primera línea de Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, dijo al mismo medio que la salida de Bitelli todavía no estaba formalizada, aunque era la decisión en curso. Otras dos fuentes de la administración brasileña sostuvieron que la medida se concretaría en el corto plazo. Bitelli fue designado en enero de 2023 y había sido llamado a consultas el 15 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2026.

El origen inmediato de la tensión fue una frase de Quirno en el programa de Mirtha Legrand. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos sí o no no cambia el resultado de ninguna manera”, dijo el canciller el sábado pasado. La explicación fue mal recibida por el gobierno brasileño, que ya había condicionado el regreso presencial del embajador a “gestos importantes” de la administración argentina.

Antecedentes diplomáticos El vínculo entre ambos gobiernos arrastra antecedentes recientes de fricción. Lula da Silva no asistió a la asunción de Milei y la presidencia brasileña había anticipado el 20 de noviembre, un día después del balotaje, que no concurriría a la investidura. Luego, el presidente argentino envió una invitación formal a través de la futura canciller Diana Mondino, pero el 5 de diciembre Brasil confirmó que enviaría en su lugar a Mauro Vieira, entonces ministro de Relaciones Exteriores y exembajador en Buenos Aires.

La lista de invitados En paralelo, el medio brasileño UOL informó que Lula no invitaría a Milei a su asunción presidencial del 5 de enero de 2027. Según esa publicación, sí podrían ser convocados otros dirigentes argentinos, entre ellos referentes de la oposición, el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich. En la sede del Poder Ejecutivo de Brasil sostienen que la confección de la lista de invitados sigue en curso y que la definición política recae en el Planalto, la casa de gobierno brasileña.

Desde la Cancillería argentina respondieron que “no les consta” que no vayan a ser invitados y evitaron adelantar una decisión sobre una eventual asistencia. Voceros oficiales del área señalaron que no harán comentarios, mientras en la Casa Rosada remarcaron que las diferencias políticas no deberían afectar el plano diplomático. El único antecedente directo entre ambos presidentes fue la ausencia de Lula en la asunción de Milei, después de que el mandatario brasileño dijera sentirse ofendido por expresiones del libertario durante la campaña de 2023.

Próximas citas La agenda bilateral sigue abierta a dos encuentros multilaterales el mes próximo. Milei y Lula deberían coincidir en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Montevideo, el 4 de diciembre, y en la reunión del G20 en Miami, los días 14 y 15. La vicecanciller uruguaya Valeria Csukasi confirmó que ambos presidentes participarán de la cita en Montevideo. Hasta ahora, en Casa Rosada no anticipan una ausencia de Milei, aunque no se esperan reuniones bilaterales entre ambos mandatarios.