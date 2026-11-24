El sindicato y la Universidad de Buenos Aires avanzaron en un proyecto educativo con horizonte en 2027. La iniciativa incluye a trabajadores, comunidades y pymes vinculadas a la actividad.

ASIJEMIN firmó un acuerdo institucional con la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través del Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería (CEEGEM) de la Facultad de Ciencias Económicas, y con la Fundación IDEACION, para avanzar en un proyecto educativo orientado a la actividad minera. La reunión dejó establecidas las bases de una agenda de formación y capacitación con proyección para 2027. El objetivo, según lo expuesto en el encuentro, es responder a necesidades actuales y futuras del sector.

Alcance del programa Uno de los ejes centrales fue la elaboración de un programa de formación destinado a profesionales y trabajadores mineros, comunidades y pequeñas y medianas empresas vinculadas con la industria. La iniciativa busca articular capacidades académicas con demandas productivas, en un contexto en el que la actividad minera requiere perfiles técnicos y profesionales específicos. También se planteó ampliar el acceso al conocimiento como parte del desarrollo de las comunidades vinculadas al sector.

Participantes Por ASIJEMIN participaron Marcelo Mena Muñoz, secretario general; Fabián Gasco, secretario técnico-profesional y de Formación; Humberto Coria, director regional Centro; y Guillermo Ruiz Giordano, del área de Legales. Por la UBA y el CEEGEM estuvieron presentes el Andrés Ernesto Di Pelino, director del Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería y presidente de la Fundación IDEACION; la Norma Alicia Cristobal, directora del CERPROC de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y vicepresidenta del Tribunal de Ética del CPCECABA; la Fernanda Vallejos, subdirectora de Vinculación Institucional y Sustentabilidad del CEEGEM; y la Dalila Vera Effron, directora de Gestión Educativa e Innovación de la Fundación IDEACION.

Sector empresario El encuentro también contó con la participación de Alfredo Amín, representante de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA), y de Miguel Jiménez, de Metales Concepción. Según el texto difundido, su presencia aportó la perspectiva empresarial al diseño de los objetivos de formación y desarrollo académico. Esa incorporación busca alinear la oferta educativa con las necesidades del entramado productivo minero.

El acuerdo no detalló en el material difundido plazos de implementación, financiamiento ni modalidad de cursado. Sí dejó fijado que el proyecto tendrá horizonte en 2027 y que la articulación entre sindicato, universidad, fundación y empresas será la base de trabajo para las próximas etapas. La evolución de esa agenda dependerá de la definición de contenidos, destinatarios y mecanismos de ejecución.