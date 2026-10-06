La imagen de Patricia supera al Presidente

Una encuesta de Management & Fit registró que el 57,5% de los consultados está a favor de un cambio total de la política económica y del equipo de gestión, mientras la desaprobación de la administración de Javier Milei llegó al 58,1% y la aprobación al 36,6%. El relevamiento también mostró que Patricia Bullrich tiene mejor imagen que el Presidente en la medición difundida. El dato principal es relevante porque refleja un deterioro de las expectativas sobre la continuidad del rumbo económico y político.

Expectativas en baja El estudio indicó que quienes respaldan la continuidad bajaron 1,5% entre julio y septiembre, mientras el apoyo a un cambio total subió 0,5%. En paralelo, las percepciones a futuro sobre la situación del país mostraron un aumento de más de 3 puntos en la negativa, que trepó a 46,4%. La evaluación de la situación personal también empeoró y llegó a 39,3%.

Imágenes de dirigentes En la medición, Javier Milei registró 31,2% de imagen negativa y 52,7% de positiva, con un diferencial de -21,5. Patricia Bullrich obtuvo 33% de imagen positiva y un diferencial de -16,7. En el peronismo, Cristina Kirchner alcanzó 31% de positiva y 51,3% de negativa, mientras Axel Kicillof tuvo 28,1% de positiva y 50,6% de negativa, con un diferencial de -22,5. Myriam Bregman presentó el mejor diferencial, con -12%, a partir de 26,4% de positiva y 38,4% de negativa.

Otros dirigentes y problemas sociales Mauricio Macri y Sergio Massa registraron diferenciales negativos de -38,9 y -39,8, respectivamente, y sólo fueron superados por Karina Milei, con -45,1%. En cuanto a los problemas percibidos, la desocupación pasó a ser el principal para uno de cada cinco encuestados y quedó por encima de los aumentos de tarifas. A la vez, hubo una suba de 5% entre quienes creen que la economía tardará más de un año en mejorar.

Datos del relevamiento La encuesta abarcó 2600 casos efectivos y 2200 ponderados a nivel nacional, con un margen de error de 2,1%. Según el informe, se realizó con encuestas presenciales, online y telefónicas. En la Provincia, la percepción sobre la gestión fue peor que en el resto del país: la desaprobación subió más de tres puntos en dos meses y superó el 70% entre personas con nivel educativo bajo, mientras se ubicó en 61% para nivel medio y 60,9% para nivel alto.