El diputado nacional, Cristian Andino y ex presidente de OSSE, también está ausente, pero avisó que era por cuestiones de trabajo en Buenos Aires. También se informó que las personas a imputar no podrán estar virtualmente debido a una decisión de la Jueza Lucero

También forman parte de la audiencia, Sergio Fabián Ruiz, Juan Carlos Caparros , Guillermo Nicolás Sirerol, Francisco José Javier Correa, Rolando Vicente Caruso y Juan Antonio Sánchez, además de Gustavo Fabián Mastelono, titular de Krah América Latina S.A., y Gustavo Barceló, empresario.

A una hora de haber iniciado la audiencia de formalización quien estaba ausente, es el doctor Sergio Uñac, senador y ex gobernador de San Juan. Su defensor, justificó la ausencia del ex mandatario provincial y actual senador.

Se espera que al final de la audiencia se sepa con claridad por que presuntos delitos se investiga a cada uno de los 11 convocados.





Nota en redacción





A las 14.30 la jueza Monica Lucero convocó a 11 personas que tendrían implicación en la causa que se investiga por mal manejo del Acueducto Gran Tulum. A estas personas, de acuerdo a lo que manifieste con su investigación los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez les imputaran la posible comisión de un delito, que tiene que ver con el mal manejo de los fondos públicos. Entre los implicados en esta investigación cuyo denunciante fue el doctor Marcelo Arancibia, están el ex gobernador Sergio Uñac,el actual diputado nacional, Cristian Andino y el juez, Humerto Gonzalo Caballero- estos tres no pueden ser detenidos que cuentan con fueros anti arresto por ser funcionarios públicos-.