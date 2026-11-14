UDAP, UDA y AMET rechazaron la oferta del Gobierno de San Juan y elevaron una contrapropuesta. La negociación pasó a cuarto intermedio hasta el 10 de diciembre.

Los gremios docentes rechazaron este viernes la propuesta salarial del Gobierno de San Juan y la mesa de negociación pasó a un cuarto intermedio hasta diciembre. La reunión se realizó en el Centro Cívico y fue la tercera del proceso paritario docente.

Por el Ejecutivo participaron la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. En representación de los sindicatos estuvieron Patricia Quiroga por UDAP, Karina Navarro por UDA y Adrián Ruiz por AMET. La falta de acuerdo mantiene abierta la discusión sobre los salarios de fin de año y el inicio de 2027.

La contrapropuesta sindical incluyó sostener en noviembre, diciembre y enero de 2027 el aumento atado a la inflación del mes anterior. Además, los gremios reclamaron una suba de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente, que es la escala de sueldos del sector, a partir de enero. También pidieron 10 puntos más en el ítem E60, un complemento salarial, y una mejora en el pago por conectividad.

La respuesta oficial fue que no podía formular una nueva oferta en ese momento. Según el Gobierno, la inflación de octubre fue del 2,2% y se acercan las fechas de pago de los sueldos de noviembre y diciembre. Por ese motivo, ratificó que el ajuste según el IPC —Índice de Precios al Consumidor— se aplique solo al salario de noviembre.

Ante la falta de entendimiento, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio, decisión que fue aceptada por los sindicatos. El próximo encuentro quedó fijado para el 10 de diciembre a las 14:00, cuando se retomará la discusión por los salarios de diciembre y enero.