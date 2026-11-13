Son tiempos electorales y en la medida que se acerca el 2027 comienzan a recalentarse los motores. En este caso en Jáchal donde son muchos los que quieren el sillón de Mathías Espejo. Tanto de un lado, como del otro comenzaron a saltar nombres de los posibles contendientes

Ya hicimos un recorrido político por los departamentos de Iglesia y Calingasta, donde se notó la efervescencia que existe en los valles cordilleranos. En estos se observan propuestas de todo tipo, solo hay que esperar que se acerque el día de los comicios para que se vayan concretando.

Jáchal en este panorama no se queda atrás. Si bien hay una marcada polaridad entre justicialistas y orreguistas, dentro de cada bando hay varios referentes que quien ir a pelear por una parte de la torta de la intendencia del departamento del norte.

Tal como se planteó, Mathías Espejo, hombre que viene del palo del justicialismo y que llegó la comuna acompañando como propuesta al uñaquismo, hoy se enfrenta a su primera prueba que será decisoria de acuerdo al voto del electorado. Según explicaron fuentes consultadas, la gestión del doctor Espejo en los primeros casi tres años de mandato ha sido discreta. Por lo que la gestión siempre tuvo bajo perfil y con la queja entre dientes similar a todos los intendentes opositores, sobre los recursos que les llegan y el constante incremento de costos.

Dentro del mismo Justicialismo, de nuevo salió al terreno, el actual diputado departamental y ex intendente jachallero Miguel Vega. Cuentan los lugareños que a Vega se lo ha visto trabajar de manera muy activa en los distritos pequeños y con menor presencia en San José de Jáchal. Vale marcar que la relación entre Vega y Espejo es meramente protocolar y que a pesar de estar en un mismo arco político las diferencias entre estos dos dirigentes jachalleros serían insalvables, aunque cuando se habla de política partidaria nunca se sabe.

Si se sigue dentro de las filas del PJ, el primero en salir a expresar sus intenciones para ocupar el sillón de Espejo fue el recitador y presentador de la Fiesta de la Tradición Mario Echegaray, el hombre goza de un buen desempeño del don de la palabra, ahora hay que escuchar sus propuestas políticas.

A prima facie sería el candidato que tendría menos posibilidades de llegar a la intendencia. Sin embargo, se tiene que seguir el viejo dogma que “cuando los peronistas se pelean se están reproduciendo”, como dijera el General Juan Domingo Perón en la década del 70 del siglo pasado. También sueñan Javier Alanis y Silvia Carbajal.

Por el otro lado, en las filas del orreguismo y del frente gobernante de la provincia también las cosas están moviditas. Los dirigentes de a poco comienzan a mostrarse. Al parecer, habría intenciones saludables o con mucha salud en el norte sanjuanino ya que fuentes consultadas postulan a la doctora Ivonne Garcia. La profesional es la jefa de la Zona Sanitaria III y se le reconoce un muy buen trabajo en los sectores que menos tienen en el departamento. Tiene una muy buena vinculación con el Hospital San Roque. Dicen también que el actual director del Hospital, el doctor Carlos Paez seguramente será candidato en las próximas elecciones y muchos no dudan en postularlo como uno de los competidores de Espejo.

Sin tener presencia permanente en Jáchal, a raíz de sus funciones en el Ministerio de la Producción, el economista Alfredo Aciar, es otro que le tiene muchas ganas a la conducción de Jáchal. El actual secretario de Planificación Económica y hombre de raíces radicales no le disgusta la idea. De hecho, cada vez que tiene actividades utiliza como un caballito de batalla la necesidad de poner en marcha la Feria Franca, por la que viene pujando en la función del ministerio de la Producción y a nivel nacional. Aciar, también carga en su historia, el trabajo que desarrollo en el Banco de Vinos de Mendoza, que diseñó y condujo, que le dejan una marca importante a la hora de presentarlo como candidateable a la intendencia jachallera.

Para cerrar este grupo, se encuentra el concejal Felipe Tañez, que desde su lugar en el Concejo Deliberante ha sido la figura opositora que ha tenido durante la gestión Mathías Espejo. Si bien se muestra en sus discursos como un hombre pro minero entre sus acciones políticas está la ordenanza que se aprobó en 2024 que declara a Pampa del Chañar como zona libre de minería. Esta iniciativa, de acuerdo a los registros periodísticos del momento fue impulsada por la “Asamblea Jachal no se toca”.

Seguramente todos los mencionados, que tienen su corazoncito y sus ojos en el sillón del intendente en la medida que se acerque las elecciones irán tomando posiciones o reacomodándose de acuerdo a lo que les manden sus estructuras partidarias. Este es un primer diagnóstico.