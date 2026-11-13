El Senado comenzará el martes 17 de noviembre el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei, una iniciativa que apunta a eliminar las PASO, incorporar la Ficha Limpia y modificar aspectos del funcionamiento de los partidos políticos.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Agustín Pedro Coto, y abre el tramo legislativo de un proyecto que el Poder Ejecutivo busca convertir en ley antes de fin de año. El debate en comisión será el paso previo para que el texto llegue al recinto, donde podría ser tratado dentro del período de sesiones ordinarias que vence el 30 de noviembre.

Trayecto legislativo. Si el proyecto no obtiene dictamen y tratamiento en ese lapso, el presidente Javier Milei debería convocar a sesiones extraordinarias para sostener el trámite parlamentario. En ese escenario, el texto necesitaría primero la aprobación del Senado y luego pasar a Diputados para la sanción definitiva. La secuencia condiciona los tiempos políticos de una reforma que el oficialismo considera prioritaria en la agenda legislativa.

La discusión se da después de las gestiones impulsadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien sostuvo que el tema ya está en el Senado y expresó: “Es un tema que está en el Senado, se está trabajando y creo que vamos lograr suspenderlas. Creo que la Argentina no necesita PASO”. En esa misma línea, agregó: “Vamos a estar cerca de las voluntades para suspenderlas o eliminarlas definitivamente y avanzar en la Reforma electoral”.

Mayoría especial. El Gobierno necesita acuerdos con aliados para reunir la mayoría especial de 37 votos que exige la iniciativa en el Senado. Según el dato político disponible, los libertarios cuentan con 21 bancas, por lo que el resultado dependerá de la construcción de apoyos en la Cámara alta. La definición de esa correlación de fuerzas será la variable central del debate que se abrirá la semana próxima.