El canciller Pablo Quirno impulsó el ascenso de 21 funcionarios del Servicio Exterior a la categoría de embajadores y abrió una disputa con el peronismo en el Senado, que anticipó que rechazará los pliegos más cuestionados. Las nóminas fueron remitidas el 16 de octubre y prevén designaciones con fecha al 1° de enero de 2026 y 2027. Según el material difundido, el esquema generó reparos por la velocidad de los ascensos y por la exclusión de candidatos propuestos por la Junta Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La controversia se instaló en paralelo con el tratamiento legislativo de esas designaciones, que requieren acuerdo del Senado por mayoría simple. De acuerdo con fuentes oficiales citadas en el texto original, el presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, le comunicó a la senadora Patricia Bullrich que no aprobará esos pliegos. El conflicto también alcanzó a la Cancillería, donde se cuestionó que no se respetaran criterios de mérito y equidad en la selección.

Pliegos y objeciones

Entre los nombres incluidos figuran Juan Manuel Navarro, vicecanciller; Mariana Plaza, embajadora ante Gran Bretaña; Francisco Tropepi, representante ante las Naciones Unidas; y Natalia Gunski. El texto señala que todos ellos ya tienen grado de ministros de primera, aunque Navarro fue nombrado la semana última secretario de Relaciones Exteriores. También indica que Quirno descartó postulantes sugeridos por la junta calificadora para priorizar a sus preferidos.

La Comisión de Acuerdos del Senado, que quedó sin presidente tras la muerte de Juan Carlos Pagotto, será presidida por el vicepresidente Maximiliano Abad y se reunirá el martes 17 y el miércoles 18 para tratar los pliegos. En ese ámbito, el peronismo ya había decidido no integrar la comisión por considerar que no se respetaban mayorías y minorías. Además, la primera resolución fue dejar fuera del tratamiento a 16 embajadores cuyos pliegos habían quedado pendientes desde 2025.

Antecedentes y tensiones internas

Según el material, dentro de la Cancillería también hubo cuestionamientos por la cercanía entre Quirno, Mariana Plaza y Cristina Dellepiane, subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior. Cinco fuentes diplomáticas citadas en el texto atribuyen a Dellepiane la ingeniería de los nombramientos y sostienen que Quirno “mira y aprueba”. El vínculo entre esos nombres se remonta al gobierno de Mauricio Macri, cuando Quirno era jefe de Gabinete del entonces ministro de Finanzas Luis “Toto” Caputo.

El texto agrega que en esa gestión Quirno hizo nombrar a su hijo, Pablo Quirno (hijo), como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, y que luego hubo problemas administrativos vinculados con el cobro de horas extras. También menciona que Plaza fue enviada a Londres durante el gobierno de Alberto Fernández y que en la administración de Javier Milei fue designada embajadora. En ese marco, se le atribuye una “doctrina Plaza” orientada a no hablar de la soberanía sobre las Islas Malvinas y a fortalecer la relación comercial con el Reino Unido.

Próximos pasos

El bloque peronista sostiene que rechazará los ascensos de embajadores que no hayan cumplido al menos tres años como ministros de primera. En el texto se afirma que Navarro, Tropepi y Gunski fueron nombrados en agosto con fecha retroactiva a enero de 2024 y que dos meses después fueron propuestos como embajadores con fecha al 1° de enero de 2026. La definición quedará atada al debate de la Comisión de Acuerdos y, luego, a la votación en el recinto del Senado, donde la oposición anticipó que puede bloquear los nombramientos más discutidos.