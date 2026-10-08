Seis empresas quedaron en competencia para ejecutar el primer tramo de la Ruta 40 Norte, entre San Roque y Tucunuco, en Jáchal, aunque todas las ofertas admitidas superaron el presupuesto oficial fijado por la provincia en 26.103.057.000 pesos. La apertura se realizó este miércoles en el Centro Cívico y dejó fuera de carrera a una séptima firma por incumplir el pliego de licitación. El proyecto contempla 28 kilómetros y forma parte del plan provincial para mejorar el corredor entre Albardón y Jáchal.

Proceso licitatorio

La mesa de apertura fue presidida por el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, junto con la escribana adscripta de la Escribanía Mayor de Gobierno, Florencia Denise Menechelli. Según la información oficial, la instancia reunió a representantes de las empresas interesadas y permitió conocer los montos presentados para la obra. El Ejecutivo prevé que la mesa de adjudicación analice ahora la documentación y las propuestas económicas. La estimación oficial es que la definición pueda resolverse en alrededor de 30 días.

La primera oferta abierta fue la de Federico Hnos SA, que presentó 26.905.264.164 pesos, por encima del presupuesto oficial. Después se conoció la propuesta de Menin Construcciones, que cotizó 30.819.846.341 pesos, el valor más alto de la compulsa. También participó Armegom SA, que se presentó junto con la firma nacional BWT (Burgwardt y Cía. S.A.) en una unión transitoria, con una oferta de 29.413.065.270 pesos. En el mismo esquema compitieron Sigma SA y LLP Pietroboni (Lemiro Pablo Pietroboni SA), con una propuesta de 26.850.821.709 pesos, la más baja de la jornada, aunque todavía por encima del cálculo oficial.

Empresas locales y nacionales

La nómina siguió con Ivica Dumandzic, que ofertó 26.900.098.267 pesos, y con Mapal SACIA, cuya propuesta fue de poco más de 26.988.000.000 pesos, según indicaron fuentes calificadas. En tanto, la cordobesa Boetto y Buttigliengo Constructora quedó descartada antes de abrir su sobre económico porque no cumplió con la documentación exigida en el pliego. Dos de las firmas que avanzaron en la compulsa lo hicieron asociadas con compañías nacionales con trayectoria en obras viales e infraestructura, un dato que quedó registrado en la apertura.

La obra sobre la Ruta 40 Norte es la primera anunciada para financiarse con el fideicomiso de 250 millones de dólares aportados por la empresa minera Vicuña. El gobernador Marcelo Orrego había señalado que ese esquema permitiría mejorar por completo el corredor entre Albardón y Jáchal. En el pliego, la provincia sostuvo que el tramo presenta un “elevado grado de deterioro” por el agotamiento de la vida útil del pavimento y la falta de intervenciones periódicas de conservación y refuerzo.

Plazos y alcance técnico

Además de la repavimentación, el proyecto prevé el ensanche de la calzada y la adecuación de las banquinas. La decisión se apoya en el censo de tránsito oficial, que registró 831 vehículos por día durante el año pasado en ese sector. Si la adjudicación se concreta en el plazo estimado, la empresa ganadora tendrá 540 días corridos para completar los trabajos, es decir, alrededor de un año y cinco meses. El avance de la evaluación técnica y económica será el paso inmediato a seguir en el expediente.