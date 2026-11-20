La Policía de San Juan desplegará un operativo de seguridad con 560 efectivos por jornada durante las tres noches de la Fiesta Nacional del Sol, con dos anillos de prevención alrededor del predio ferial y centros de monitoreo para controlar el interior y los alrededores del evento. El dispositivo fue confirmado por Sergio Ávila, jefe del D3 de la Policía de San Juan, en una cobertura especial de Telesol. La organización quedó a cargo de la Secretaría de Seguridad y contempla prevención, asistencia al público, ordenamiento de la circulación y acompañamiento de artistas y autoridades.

Perímetros de control Uno de los ejes del esquema será la conformación de dos anillos de seguridad. El primero estará delimitado por General Acha, calle 6, las colectoras Este y Oeste y calle 7, donde habrá oficiales jefes a cargo de distintas movilidades policiales. El segundo abarcará un perímetro más amplio, comprendido por calle 5, Mendoza, calle 8 y General Acha. Según explicó Ávila, esas tareas buscarán prevenir incidentes y brindar información o asistencia a quienes lo requieran.

Accesos y vecinos El funcionario también señaló que no habrá cortes ni restricciones para los vecinos que viven en las inmediaciones del predio ferial. Indicó que quienes residan en la zona podrán comunicarse con el efectivo asignado a cada sector para ingresar o salir de sus domicilios con normalidad. El esquema prevé además el movimiento del transporte público: los colectivos dejarán a los pasajeros en la colectora Oeste y desde allí podrán cruzar por debajo de los puentes hacia la colectora Este para llegar al acceso peatonal A, ubicado en el sector del skatepark. También estarán habilitados los ingresos por calle 7 y General Acha.

Horarios y recomendaciones El operativo policial comenzará a las 16:30, horario previsto para la distribución de los efectivos en los distintos sectores del predio, mientras que el ingreso general del público estará habilitado desde las 19. Ávila aclaró que el acceso al estadio tendrá un horario diferente al del predio ferial y que quienes quieran ubicarse en el campo, frente al escenario principal, deberán esperar en el sector de conexión entre ambos espacios. En ese marco, recomendó a quienes lleguen con varias horas de anticipación mantener una buena hidratación y alimentación. “Las personas se descompensan al estar deshidratadas o por la falta de alimentación”, advirtió.

Monitoreo y desconcentración Otro componente del dispositivo será el funcionamiento de dos centros de operaciones de emergencia (COE), uno dentro del estadio con monitoreo de las cámaras de seguridad existentes y otras que serán instaladas para ampliar la cobertura del predio. A eso se sumará un COE móvil de la Policía para supervisar las cámaras ubicadas en la periferia del evento. Además, efectivos de la división GAM acompañarán el traslado de artistas y autoridades mediante cápsulas de seguridad desde los lugares de alojamiento hasta el ingreso norte del estadio. Ávila confirmó, además, que no se cobrará estacionamiento en el predio y que el operativo se extenderá hasta la finalización de la actividad musical, estimada entre las 3:30 y las 4 de la madrugada, con refuerzos para la desconcentración y el ordenamiento del tránsito a cargo de la Dirección de Tránsito (D7).