El Presidente respaldó la ley sancionada para juzgar a acusados ausentes por los atentados de 1992 y 1994 . También sostuvo que su Gobierno avanzó contra organizaciones que calificó de terroristas.

El presidente Javier Milei defendió este jueves por la noche la ley de Juicio en Ausencia durante la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), donde recibió un reconocimiento de esa entidad. Según expresó, la norma permitirá juzgar a los responsables de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel “aunque sigan escondidos detrás de un régimen”. La declaración se produjo en un acto centrado en la memoria de los ataques terroristas cometidos en la Argentina en la década del noventa.

El mandatario vinculó su exposición con el recuerdo del Holocausto y con la necesidad de sostener una política activa contra el antisemitismo. En ese marco, aseguró que la Justicia “por fin empieza a moverse” después de “décadas de demoras” en las causas por los atentados. La referencia apuntó a las investigaciones por los ataques de 1992 y 1994, que permanecen entre los expedientes más relevantes del sistema judicial argentino por su gravedad institucional y por la cantidad de víctimas.

Marco legal y causas pendientes Milei sostuvo que la Ley de Juicio en Ausencia es una herramienta para evitar la impunidad en procesos vinculados con hechos de terrorismo. En su mensaje, afirmó: “Con la Ley de Juicio en Ausencia, los responsables van a ser juzgados, aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege”. También remarcó que “somos un país soberano” y que quienes ataquen a la comunidad judía en suelo argentino atentan contra ese principio. La aplicación concreta de esa ley y su alcance procesal quedan atados a los casos en los que la Justicia determine su procedencia.

Medidas del Gobierno El Presidente también enumeró decisiones adoptadas por su administración en relación con organizaciones y funcionarios vinculados con Irán y con el conflicto en Medio Oriente. Mencionó la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria iraní y las fuerzas Quds como organizaciones terroristas, la expulsión del encargado de negocios del régimen de Teherán y la firma de un memorándum con Israel en defensa de la libertad y la democracia. En paralelo, señaló que desde la Cancillería se impulsa el resguardo y el acceso a archivos de esa época, al sostener que “cada documento que se abre, se le gana un pedazo de terreno al olvido”.

Reconocimiento y memoria Milei dijo además que horas antes había participado de un acto en la sede de la AMIA, donde el Estado de Israel otorgó un reconocimiento oficial a los familiares de los fallecidos en los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la mutual judía, en 1994. En ese pasaje, subrayó que “fueron 114 vidas arrancadas por el terrorismo en nuestro propio suelo”. La cifra fue utilizada por el Presidente para dimensionar el impacto de ambos ataques y la persistencia de sus efectos judiciales, políticos y diplomáticos.

Al cierre de su discurso, agradeció a los integrantes del foro por su trabajo público y sostuvo que el caso AMIA muestra “hasta dónde puede llegar el odio cuando nadie lo frena”. El siguiente paso institucional queda ahora en el plano judicial, donde la ley mencionada por el Presidente deberá ser aplicada en los expedientes que correspondan, mientras continúan vigentes las causas abiertas por los atentados de la década del noventa.