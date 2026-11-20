La Cámara alta sancionó la ley de adhesión al PCT con 47 votos a favor y 22 en contra. El texto mantuvo reservas sobre medicamentos y quedó listo para su puesta en vigor.

El Senado sancionó este jueves 27 de agosto la ley que incorpora a la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un sistema internacional que permite presentar una sola solicitud para proteger inventos en 159 países. La votación cerró con 47 votos afirmativos y 22 negativos, en una definición que había quedado pendiente durante décadas. La norma fue impulsada por la gestión de Javier Milei y se reactivó a partir de un pedido expreso del Gobierno republicano de Estados Unidos.

El tratamiento tuvo como principal referencia al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien el texto original atribuye la promoción de la iniciativa. El país había firmado el PCT en 1970 y el Senado lo había aprobado en 1998, pero faltaba la sanción de la Cámara baja para completar la adhesión. En este caso, la discusión volvió a tomar impulso dentro del acuerdo recíproco de comercio e inversión firmado en febrero pasado en Washington.

Reserva sobre medicamentos

La aprobación legislativa incluyó una reserva sobre el capítulo II, luego de cambios introducidos en Diputados. Según el texto, esa modificación respondió al lobby de las grandes farmacéuticas y permitió que Argentina conserve control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y de patentamiento de medicamentos. El punto fue respaldado por Cancillería y el Ministerio de Economía, que convalidaron dejar ese capítulo en reserva. De ese modo, la adhesión al sistema internacional quedó combinada con una potestad local sobre aspectos sensibles del sector farmacéutico.

Las cámaras farmacéuticas nacionales, representadas por CILFA y Cooperala, habían planteado que ese capítulo podía desproteger a la industria local frente a multinacionales, en especial de origen estadounidense. De acuerdo con esa posición, la competencia podía elevar los costos del sistema de salud y generar barreras de acceso a los medicamentos. En el recinto, el senador Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza) sostuvo que el país estaba ante “un momento histórico” y afirmó que el tratado simplifica trámites para pymes, investigadores del Conicet y startups tecnológicas. También señaló que el sistema reduce costos y permite proteger una patente con una sola solicitud en 159 países.

Posturas enfrentadas

El senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) coincidió en la relevancia de la adhesión, aunque destacó que se aprobaba “con una reserva” y que la integración sería gradual. En sentido contrario, Jorge Capitanich (Justicialista) afirmó que durante más de 50 años la Argentina rechazó el tratado como política de Estado y cuestionó que el debate llegara “impuesto” por el acuerdo comercial con Estados Unidos. La senadora Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones) remarcó que el sistema puede abrir mercados para empresas y desarrollos provinciales, mientras que Flavia Royón (Primero Los Salteños) subrayó la existencia de una “ventanilla única” para proteger inventos con una sola presentación ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Del otro lado, el jefe del bloque peronista, José Mayans, sostuvo que expertos que expusieron en el Congreso estaban “horrorizados” porque, a su criterio, el tratado va en contra de la industria argentina de genéricos. También advirtió que el sistema podría derivar en aumentos de entre el 30% y el 40% en el precio de los medicamentos y cuestionó que beneficie a laboratorios estadounidenses. El tratamiento había quedado listo para votarse el 12 de mayo, pero se demoró hasta que la administración de Donald Trump fijó el 23 de julio un arancel de importación del 10% para la Argentina, la tasa mínima dentro de su esquema regional. Con la sanción de este jueves, resta la puesta en vigor formal de la ley y su aplicación operativa en el sistema de patentes.