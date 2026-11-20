El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 42 votos a favor y 26 en contra. La norma incorpora un mecanismo de desalojos exprés para campos y viviendas usurpadas, modifica la ley de expropiaciones y restituye límites a la extranjerización de tierras rurales. La sanción cerró un trámite legislativo que tuvo cambios sucesivos para sostener apoyos en ambas cámaras.

Apoyos y rechazos

La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza y bloques aliados, entre ellos la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. En contra votaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social. El oficialismo consiguió así la aprobación de un texto que había sufrido recortes en su contenido original.

Tierras rurales

Uno de los puntos centrales es la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que fija límites a la extranjerización. Según el texto aprobado, se reafirma el tope del 30% a nivel nacional, provincial y departamental, además del máximo de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y áreas de frontera. Ese capítulo había sido uno de los más cuestionados durante el debate parlamentario y terminó incorporado nuevamente en la versión final.

Desalojos y expropiaciones

La ley también reforma el régimen de desalojos para inmuebles usurpados o con tenencia precaria. En esos casos, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria; además, podrá intimar la devolución dentro de las 72 horas si el propietario acredita documentalmente la titularidad. Para deudores morosos, el proyecto prevé una notificación por carta documento y un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación.

En materia de expropiaciones, la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado tendrá que fundamentar de forma expresa los motivos de la medida. El dictamen incorporó, además, un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante, un rubro que no tenía porcentaje en la redacción original. La tasa de interés aplicable será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

Escrituras y próximos pasos

El texto también modifica la ley Pierri de regularización dominial, para que puedan acceder a la escritura de una vivienda única las familias que acrediten una posesión pública durante los 10 años anteriores. El Gobierno había debido ajustar el proyecto durante su tratamiento en Diputados, luego de que se eliminaran cambios previstos en la ley de Tierras y en la normativa de manejo del fuego. Con la sanción del Senado, la nueva ley queda vigente y su aplicación dependerá de la reglamentación y de los criterios judiciales para los casos de desalojo y expropiación.