La diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, afirmó que la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) todavía debe pasar por la Cámara de Diputados para completar su recorrido legislativo. La definición se dio tras el tratamiento en el Senado y reabre la discusión en la Cámara Baja, donde el proyecto deberá reunir respaldos para avanzar. En una entrevista con Radio Mil20, la legisladora sostuvo: "No habrá PASO, bueno, falta que llegue a Diputados. Nos vamos a ver en Diputados ahora".

La referencia de Picón ubicó el debate en el tramo siguiente del proceso parlamentario, sin precisar fecha de tratamiento ni proyección sobre el resultado final. En ese marco, la diputada planteó que la cuestión volverá a discutirse en la Cámara Baja luego de la decisión adoptada en el Senado. La definición es relevante porque involucra el esquema electoral nacional y su eventual modificación requiere la intervención de ambas cámaras del Congreso.

Sesión extensa

Picón también hizo un balance de la última sesión en Diputados, que —según dijo— se extendió hasta alrededor de las 5:30. Indicó que en esa jornada se debatieron distintas iniciativas, entre ellas el Presupuesto y otros proyectos vinculados a cuestiones institucionales. Según su relato, el oficialismo consiguió la media sanción del proyecto de Presupuesto y además se ratificaron modificaciones vinculadas al Banco Central que habían llegado desde el Senado.

La diputada describió la sesión como una instancia de discusión amplia, con varios temas en simultáneo. "Ha sido una larga jornada porque también habían otros temas que se estaban tratando", expresó durante la entrevista. El dato es relevante para seguir el trámite legislativo, porque el Presupuesto continúa siendo uno de los expedientes centrales de la agenda parlamentaria y define recursos para áreas sensibles del Estado.

Universidades y discapacidad

Otro de los puntos abordados fue el financiamiento de las universidades nacionales. Picón dijo que mantuvo conversaciones con autoridades universitarias para conocer sus necesidades y buscar alternativas que permitieran garantizar recursos. Explicó que trabajó sobre una propuesta que contemplaba la reducción de las cargas sociales hasta 2030 y la incorporación de fondos para afrontar el pago de una eventual sentencia judicial contra el Estado, aunque esa alternativa no reunió los votos necesarios.

Luego, según su exposición, se aprobó otra propuesta que contemplaba una partida de 11 billones de pesos, en lugar de los 7,3 billones previstos originalmente. Sobre ese esquema, la legisladora dijo: "No sé cuánto va a ir a cargas sociales y cuánto realmente le va a quedar" a las universidades. La observación deja abierta la discusión sobre la distribución efectiva de esos recursos, a la espera del resultado definitivo del tratamiento legislativo.

En materia de discapacidad, Picón sostuvo que se mantuvieron los fondos y la legislación aprobada previamente. "En relación a discapacidad quedó todo perfecto, la ley madre que nosotros sancionamos y que el Senado aprobó por unanimidad se mantuvo", afirmó. De ese modo, vinculó el tema con la continuidad de la norma y con los recursos previstos para su aplicación, incluida la movilidad.

Obras públicas y próximos pasos

La diputada también se refirió a las obras públicas en San Juan y cuestionó la falta de financiamiento nacional para infraestructura en las provincias. Sostuvo que, desde el inicio de la actual gestión provincial, las obras se vienen realizando principalmente con recursos propios. En ese sentido, señaló que la única obra contemplada con financiamiento nacional que identificó en el presupuesto está relacionada con un juzgado federal.

Además, recordó que el gobernador Marcelo Orrego impulsó la continuidad de la obra pública en la provincia mediante fondos provinciales. Hacia el cierre de la entrevista, Picón también se refirió a las modificaciones vinculadas al Banco Central y consideró que apuntan a evitar que el organismo sea utilizado con fines políticos. El seguimiento inmediato quedará atado al trámite del Presupuesto en el Senado y al regreso de los proyectos que deban volver a Diputados.