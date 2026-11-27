La Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2027 y le dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, tras una sesión que se extendió por más de doce horas. La votación dejó al oficialismo con respaldo suficiente para avanzar, aunque con modificaciones relevantes en el financiamiento de las universidades nacionales. El texto pasa ahora al Senado, donde se definirá si conserva los cambios introducidos en la Cámara baja.

La iniciativa obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. Ese resultado reflejó el acompañamiento de aliados habituales del oficialismo y de legisladores vinculados a distintos gobernadores provinciales. Sin embargo, la discusión más sensible se produjo en la votación en particular, cuando se revisaron artículo por artículo los recursos previstos para el sistema universitario.

Fondos universitarios

El proyecto original del Poder Ejecutivo contemplaba más de $7,3 billones para las universidades nacionales. En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las universidades públicas, reclamó elevar esa cifra a $11 billones para sostener el funcionamiento del sistema durante 2027. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, propuso sumar otros $1,5 billones para acercar posiciones, pero la alternativa no alcanzó para reunir apoyos suficientes.

Finalmente, de madrugada, Diputados rechazó el capítulo oficial y aprobó la propuesta opositora con 138 votos a favor y 109 en contra, que fijó en $11 billones la asignación para las universidades. El cambio constituye uno de los principales ajustes introducidos al esquema de gastos previsto por el Gobierno. Si la media sanción queda firme en el Senado, el Ejecutivo deberá decidir si acepta la modificación o si recurre a un veto parcial.

Otros puntos del debate

La oposición también logró frenar el recorte previsto para organismos como el INTA, el INTI y el SENASA, y consiguió refuerzos de recursos para esas áreas. En materia de discapacidad, varios bloques advirtieron que las planillas no garantizaban con claridad los fondos para cumplir con la ley vigente y señalaron que el programa Incluir Salud tendría una baja del 14% en términos reales. Además, el oficialismo aceptó cambios menores, entre ellos $50.000 millones para un plan de recuperación de pasos fronterizos y fondos adicionales para la conservación de bosques nativos.

El proyecto mantiene como eje el superávit fiscal y fija para 2027 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI, la suma de bienes y servicios producidos por el país) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de ese año. Desde el oficialismo, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch sostuvo que el objetivo es consolidar el equilibrio de las cuentas públicas y sostener el superávit financiero. En la vereda opuesta, la oposición cuestionó las proyecciones y advirtió por el impacto sobre jubilados, educación, salud y discapacidad.

La media sanción llegó en una jornada en la que el oficialismo también avanzó en el Congreso con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la suspensión de las elecciones PASO para 2027. Con el proyecto en manos del Senado, el próximo paso legislativo será definir si se ratifican los cambios aprobados por Diputados o si se reabre la negociación sobre el financiamiento universitario y otros organismos alcanzados por el texto.