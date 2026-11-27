La iniciativa inhabilita para candidaturas y cargos ejecutivos a condenados por delitos dolosos si Diputados la ratifica. También crea un registro público y nuevas obligaciones para partidos.

El Senado incorporó un mecanismo de Ficha Limpia que impedirá ser candidatos en las elecciones de 2027 y ocupar cargos ejecutivos a quienes tengan una condena en segunda instancia por delitos dolosos, si la Cámara de Diputados ratifica el texto. La medida alcanza a condenas confirmadas por una instancia superior y fija un corte temporal para su aplicación en el proceso electoral.

Según el texto aprobado, la inhabilitación regirá para quienes tengan una condena dictada antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección. En el caso de los comicios de 2027, la restricción abarcará a quienes cuenten con una sentencia de cámara por delitos contra la administración pública y también por delitos contra las personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad, el orden público y el narcotráfico.

Alcance institucional La norma extiende la prohibición a la designación de jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados, instituciones de la seguridad social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad, directores de empresas o entes con participación estatal y funcionarios con cargos equivalentes. De ese modo, el criterio de inhabilitación no se limita a la competencia electoral, sino que también alcanza a funciones ejecutivas dentro del Estado nacional.

El proyecto obliga además a los partidos políticos y alianzas electorales a exigir a todos sus precandidatos y candidatos, titulares y suplentes, el certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y una declaración jurada sobre la inexistencia de estas inhabilitaciones. A la vez, los tribunales deberán comunicar las sentencias condenatorias confirmatorias a la Cámara Nacional Electoral y al Registro Nacional de Reincidencia para su registración y control durante la oficialización de listas.

Registro y control La iniciativa también crea el Registro Público de Ficha Limpia, bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral. Allí deberán constar las sentencias de segunda instancia confirmatorias de al menos uno de los delitos incluidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas. El esquema apunta a centralizar la información judicial relevante para el control de candidaturas y designaciones.

El texto quedó ahora a la espera del tratamiento en la Cámara de Diputados, que deberá definir si convierte la reforma en ley. Hasta que eso ocurra, la inhabilitación no tendrá efectos plenos sobre el proceso electoral ni sobre los nombramientos comprendidos en la norma.