El abogado Nasser Uzair, representante legal de los expresidentes de OSSE durante la gestión uñaquista Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, pidió el apartamiento del juez de Impugnación Eduardo Raed en la causa del Acueducto Gran Tulum. El planteo se presentó en el marco del incidente que debe definir si la jueza de Garantías Mónica Lucero continúa o no en el expediente. La recusación vuelve a mover un proceso que ya tuvo nulidades y reenvíos por cuestiones procesales. En paralelo, el abogado adelantó que también recusará al magistrado que intervenga para resolver ese planteo.

Antecedentes del incidente

La intervención de Raed se produjo después de que Lucero enviara el expediente al Tribunal de Impugnación para que se resolviera su recusación. Según el material de origen, la magistrada había rechazado por sí misma el pedido de apartamiento, sin elevar el informe a su superior, y luego reconoció ese error procesal. A partir de eso, hizo lugar a la nulidad de las actuaciones y retrotrajo el trámite al 13 de octubre, fecha anterior al inicio de la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, es decir, la etapa en la que Fiscalía comunica e impulsa la imputación. Ese giro dejó sin efecto lo actuado y reabrió la discusión sobre quién debe decidir sobre la continuidad de la jueza.

La recusación original

La primera movida defensiva contra Lucero se produjo el 6 de octubre, cuando Uzair y su colega Juan Pablo Ortega la recusaron por presunta parcialidad, por una denuncia por prevaricato presentada por la misma defensa y por una expresión que, según sostuvieron, la magistrada habría utilizado en un escrito al referirse a uno de los abogados como “Nasser Chiruza”. El 13 de octubre, la jueza rechazó el apartamiento y al día siguiente comenzó la audiencia de formalización de la IPP. Esa audiencia fue suspendida y luego reprogramada para el 11 de noviembre, cuando Fiscalía avanzó con las imputaciones.

Quiénes están investigados

Además de Ruiz y Sirerol, en la causa figuran como investigados el exgobernador y actual senador Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, Gustavo Mastelono, presidente de Krah América Latina S.A., y exfuncionarios de OSSE como Humberto Caballero, hoy juez laboral, Juan Sánchez, Francisco Correa, Rolando Vicente Caruso y Juan Carlos Caparros. El expediente, por su volumen y por la cantidad de planteos de nulidad y recusación, quedó atravesado por discusiones sobre forma y competencia antes de avanzar en el análisis de fondo. La discusión actual no revisa todavía la responsabilidad penal de las personas investigadas, sino qué juez debe intervenir en el incidente sobre Lucero.

Lo que viene

El caso quedó en manos de Benedicto Correa, juez de Impugnación que debe definir si Raed puede o no intervenir en la recusación contra Lucero. Uzair adelantó que, una vez notificado formalmente, también pedirá el apartamiento de Correa por una actuación previa en la misma causa. Según el propio relato de la defensa, Correa ya había intervenido en una recusación anterior vinculada con Raed y Lucero. Así, el expediente suma una nueva instancia de revisión antes de que se resuelva si la jueza de Garantías sigue al frente del trámite.