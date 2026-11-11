La jueza de Garantías Mónica Lucero cuestionó la exposición del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Sebastián Gómez, al considerar ayer martes que los representantes leyeron extensamente su relato en lugar de presentarlo oralmente, como establece el sistema acusatorio.

La audiencia de la causa del Acueducto Gran Tulum se reanudó este miércoles, luego del cuarto intermedio dispuesto el martes por la jueza de Garantías Mónica Lucero.

La pausa se produjo a partir de una observación de la magistrada sobre la modalidad de exposición del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Sebastián Gómez. Lucero consideró que los representantes de la Fiscalía realizaron una lectura extensa de su relato, en lugar de desarrollar la presentación de manera oral.

La jueza remarcó que esta modalidad no se ajusta a las reglas fundamentales del sistema acusatorio, que establece la oralidad como uno de sus principios centrales.

Con la reanudación de la audiencia, se espera que continúe el desarrollo de una causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la obra del Acueducto Gran Tulum.

Entre los imputados hay exfuncionarios provinciales, exautoridades de OSSE y representantes de la empresa proveedora, destacándose el exgobernador y actual senador, Sergio Uñac, y el actual diputado nacional, Cristian Andino.