El dirigente radical confirmó que existen conversaciones con el bloquismo, Producción y Trabajo, el PRO y otras fuerzas. Aseguró que el armado político avanza con la mirada puesta en las próximas elecciones departamentales.

El concejal y dirigente orreguista Felipe Táñez Ruiz afirmó que trabaja en la construcción de un espacio electoral para disputar la Intendencia de Jáchal en 2027. En ese marco, sostuvo: «Podemos ganar Jáchal», al plantear como objetivo terminar con dos décadas de administraciones justicialistas en el departamento. La definición ubica al edil como uno de los referentes que busca ordenar una oferta política local alineada con el gobernador Marcelo Orrego.

Táñez Ruiz, que preside el Interbloque Cambia Jáchal y la Convención Provincial de la UCR, señaló que mantiene conversaciones con distintas fuerzas para consolidar un frente político. Según indicó, esos contactos apuntan a sostener una construcción en sintonía con la gestión provincial. La estrategia, de acuerdo con su planteo, depende de la capacidad de acordar entre espacios con trayectorias y pertenencias distintas.

Los contactos políticos

Entre los sectores mencionados por el concejal figuran el Partido Bloquista, Producción y Trabajo, la Unión Cívica Radical, el MODAD, el PRO, Dignidad Ciudadana y Unión y Lealtad, a la que describió como una agrupación de reciente incorporación y procedencia peronista. El armado, según su exposición, todavía está en etapa de conversación y no fue presentado como una alianza cerrada. En términos electorales, la definición de ese entramado será determinante para medir competitividad en el departamento.

Trabajo territorial

El concejal sostuvo que durante este año completó una recorrida por todo Jáchal junto a su equipo, con visitas a uniones vecinales, clubes, asociaciones, cooperativas, capillas, merenderos y movimientos sociales. En ese diagnóstico incluyó demandas vinculadas con alumbrado, barrido y limpieza (ABL), asistencia social, producción e infraestructura pública. También dijo que su experiencia legislativa y los años de trabajo territorial integran la base de su proyecto político.

En su planteo, Táñez Ruiz afirmó que ya cumplió un ciclo como concejal reelecto y que desde hace siete años trabaja en la construcción de una propuesta departamental. La proyección hacia 2027 queda atada, por ahora, a la evolución de las conversaciones partidarias y a la consolidación de un frente que reúna apoyos suficientes. El dirigente también reivindicó antecedentes electorales en los que sectores opositores lograron imponerse al peronismo en la disputa por la Intendencia.

Por el momento, el escenario en Jáchal se ordena alrededor de esas negociaciones y del posicionamiento del concejal dentro del espacio que acompaña a Orrego. La definición de candidaturas y alianzas quedará supeditada a la evolución de ese armado político en los próximos meses.