La decisión del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, de convocar a elecciones para el 14 de febrero abrió el calendario electoral provincial de 2027, en un año atravesado por la elección presidencial prevista para el 24 de octubre. Con esa definición, la provincia patagónica se convertirá en el primer distrito del país en ir a las urnas y marcará el inicio de la secuencia de comicios locales.

En esa jornada, Neuquén elegirá gobernador, vicegobernador, las 35 bancas de la Legislatura unicameral, intendentes, concejales y autoridades de las comisiones de fomento. El intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, también adhirió a la convocatoria para unificar los comicios municipales con los provinciales, según la información difundida. La decisión deja a la provincia a más de ocho meses de la elección nacional y refuerza la tendencia al desdoblamiento en distintos distritos.

Tucumán y Santa Fe

Además de Neuquén, Tucumán y Santa Fe ya establecieron sus respectivos calendarios electorales para 2027. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo convocó a elecciones para el 9 de mayo, fecha en la que se elegirán gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y comisionados comunales. Jaldo rechazó que se trate de un adelantamiento y sostuvo que la fecha responde a la continuidad del calendario utilizado en los últimos procesos electorales de la provincia, que también tuvieron lugar entre mayo y junio.

En Santa Fe, el cronograma anunciado prevé elecciones primarias el 18 de abril y generales el 13 de junio, para la renovación de las autoridades provinciales. El gobernador Maximiliano Pullaro buscará separar la competencia local de la campaña presidencial, de acuerdo con ese esquema. En Catamarca, en cambio, el gobernador Raúl Jalil confirmó que mantendrá un calendario unificado con las elecciones nacionales del 24 de octubre.

Más distritos en definición

Más allá de las provincias que ya oficializaron sus fechas, el desdoblamiento electoral gana espacio entre los gobernadores que buscan evitar que la discusión presidencial condicione las disputas locales. Entre los distritos que anticiparon que votarán por separado de la Nación aparecen Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Formosa, San Juan y Corrientes, aunque no todas oficializaron sus convocatorias ni definieron la fecha de los comicios.

En algunos casos, los mandatarios ya expresaron públicamente su intención de separar las elecciones provinciales de las nacionales. En otros, las definiciones todavía dependen de decisiones institucionales y del calendario que establezca cada jurisdicción. Salta y Misiones también analizan fechas propias, mientras que en Córdoba el Gobierno provincial evalúa distintas alternativas para organizar la votación antes de las elecciones presidenciales. El movimiento deja abierto un calendario que todavía puede incorporar nuevas convocatorias en los próximos meses.