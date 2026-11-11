Las unidades cuentan con dos dormitorios y están equipadas con los elementos necesarios para ser habitadas.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 137 viviendas del barrio Villicum, en Albardón, donde 137 familias recibieron las llaves de sus casas propias. Estuvo acompañado por el intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca; ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea y demás autoridades provinciales y departamentales.





Las unidades cuentan con dos dormitorios y están equipadas con los elementos necesarios para ser habitadas. El barrio dispone de agua potable, cloacas, gas y electricidad, además de espacios verdes y calles enripiadas.





«Me pongo en el lugar de ese papá y esa mamá que entran hoy a su casa, miran por la ventana y dicen: “Esta es nuestra casa. Acá van a llegar nuestros hijos cuando salgan y vuelvan a un lugar seguro. Este va a ser nuestro hogar”», expresó Orrego durante el acto.





Las viviendas habían sido terminadas, pero su entrega estaba pendiente porque el barrio no contaba con conexión de agua potable. Para resolver esa situación, el Gobierno provincial, a través de Obras Sanitarias, ejecutó una obra complementaria de 3.760 metros de cañería, con personal y equipos propios. Los trabajos permitieron garantizar el servicio y completar las condiciones necesarias para que las familias pudieran recibir sus casas.





Durante la recorrida, el gobernador destacó el trabajo realizado para concretar la entrega y señaló que el barrio cuenta con 137 viviendas de aproximadamente 62 metros cuadrados, con todos los servicios. También hizo referencia a la infraestructura de agua potable que fue necesario desarrollar para que las familias pudieran habitar sus hogares.





Cada unidad tiene dos dormitorios, cocina, comedor, baño y pérgola de acceso, además de espacio para futuras ampliaciones. Se entregan con cocina, estufa a gas, termotanque, mesada de granito, rejas y reserva de agua. El barrio suma dos espacios verdes con juegos infantiles, bancos e iluminación LED. También se contemplaron viviendas adaptadas para personas con discapacidad motora.





La mayoría de las familias adjudicatarias tiene arraigo en Albardón y desarrolla allí sus actividades laborales, especialmente en el sector rural. La posibilidad de acceder a una vivienda propia les permitirá continuar su vida en el departamento, cerca de sus trabajos y de sus vínculos cotidianos.





«San Juan tiene elegido un rumbo de ser una de las mejores provincias de la República Argentina, y es gracias a su gente. En los momentos difíciles, estando unidos, no hay nada que no podamos resolver», concluyó el gobernador.