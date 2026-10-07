El presidente del Concejo Deliberante rechazó las acusaciones sobre el supuesto bloqueo al pago de trabajadores contratados, reveló graves falencias en la presentación del Ejecutivo municipal y ratificó la existencia de denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público

Carbajal y Zarate- Imagen creada con IA

El presidente del Concejo Deliberante de Calingasta, Santos Zárate, salió al cruce de las declaraciones vertidas por el intendente Sebastian Carbajal y por el secretario de Hacienda municipal, Andrés Escuela, quienes acusaron al cuerpo legislativo de frenar una modificación de partidas presupuestarias destinada al pago de los sueldos del personal contratado. Zárate desmintió estas versiones y sostuvo que el Ejecutivo municipal sabía desde el mes de julio que se quedaría sin partida presupuestaria para cubrir los honorarios de los contratados.

Asimismo, el titular del legislativo comunal rechazó la postura de los funcionarios municipales respecto a los plazos de tramitación. Frente a los reclamos mediáticos del jefe comunal que aseguraban que el proyecto llevaba más de un mes en el Concejo, Zárate precisó que el expediente fue ingresado hace solo 15 días y debió ser devuelto por contener severas inconsistencias técnicas y carecer de la fundamentación requerida sobre el destino de los fondos.

Corrección del proyecto y aprobación en sesión

Según detalló Zárate, tras asesorar a las autoridades de Hacienda sobre los procedimientos fijados por ordenanza, la corrección formal del proyecto fue presentada por el Ejecutivo el pasado viernes a las 11:30. Cumpliendo con los plazos reglamentarios que exigen la publicación del orden del día con 24 horas de anticipación, el Concejo convocó a sesión ordinaria para tratar la medida como primer punto del temario.

Zárate remarcó que el proyecto corregido se encuentra en condiciones de ser aprobado a primera hora de la sesión, e indicó que la efectivización de los pagos a los trabajadores dependerá de la celeridad con la que el intendente realice los depósitos correspondientes.

Duras críticas a la gestión y prioridad de gastos

Durante sus declaraciones, el titular del Concejo lanzó duras críticas hacia la conducción política del municipio, señalando la existencia de "funcionarios de guantes blancos y corbata" que priorizan asegurar sus propios cobros y el pago a herramientas o maquinaria contratada por encima de los salarios de los trabajadores. Zárate contrapuso esta situación con la realidad de los obreros municipales, cuyos haberes oscilan entre los 300.000 y 400.000 pesos.

Avance de denuncias penales ante la Justicia

En otro tramo del testimonio, Zárate brindó detalles sobre las acciones judiciales iniciadas contra la gestión del intendente Carbajal. Tras no obtener respuestas a dos presentaciones anteriores de 2025, el presidente del cuerpo ratificó que el pasado 27 de agosto formalizó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación judicial se fundamenta en la omisión reiterada de respuesta a aproximadamente 34 pedidos de informe, resoluciones y comunicaciones emitidas por el Concejo Deliberante, caso que tuvo una ampliación de denuncia el pasado 9 de septiembre y que actualmente se encuentra en plena etapa de investigación judicial. A esto se suma el requerimiento de documentación que el Tribunal de Cuentas realiza al municipio por expedientes no remitidos.

Zárate concluyó reafirmando que el Concejo Deliberante representa de manera directa al pueblo de Calingasta y que mantiene sus puertas abiertas para garantizar el control y la transparencia en el uso de los fondos públicos.