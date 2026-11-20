El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó el decreto que convoca a elecciones provinciales para el domingo 21 de marzo de 2027, fecha en la que se elegirán gobernador, vicegobernador, intendentes y diputados provinciales. La decisión fija el calendario para la renovación de autoridades en la provincia y ordena el inicio formal del proceso electoral.

Los comicios se realizarán bajo el primer Código Electoral propio de Chubut, sancionado por la Legislatura en noviembre de 2024. Esa norma incorpora la Boleta Única de Papel, el debate obligatorio entre candidatos a gobernador, la paridad de género y una Secretaría Electoral permanente, además de eliminar las PASO, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Nuevas reglas

Torres sostuvo que el 21 de marzo los chubutenses decidirán “el futuro de Chubut” y que la discusión se centrará en “lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031”. También afirmó que el proceso se hará “con reglas nuevas, más claras y más transparentes”. La implementación de esas reglas queda ahora atada a la organización administrativa y electoral de la provincia.

La Legislatura aprobó el Código Electoral en noviembre de 2024 con 25 votos a favor y uno en contra. Hasta ese momento, Chubut era la única provincia del país que no contaba con una normativa electoral propia de ese tipo, según el texto oficial citado en la convocatoria. Ese antecedente explica el alcance institucional de la reforma y el cambio de procedimiento que regirá en la próxima elección.

Ficha Limpia y fueros

El esquema electoral también prevé la aplicación de Ficha Limpia, mecanismo que impide ser candidato a quien tenga una condena por delito doloso. A eso se suma la eliminación de los fueros, medida que obtuvo el respaldo del 63% de los votantes en un referéndum realizado en octubre de 2025. Con ese marco, la provincia llegará a 2027 con un sistema electoral modificado en sus principales componentes.

El decreto deja establecido el cronograma de la elección general y el marco normativo bajo el cual se votará. Desde ahora, la variable a seguir será la reglamentación operativa de la Boleta Única de Papel, el debate obligatorio y la organización de la Secretaría Electoral permanente para la jornada del 21 de marzo de 2027.