El jefe de Gabinete presentó su primer informe en la Cámara alta y sostuvo que la gestión evitó un colapso. También citó datos de inflación, pobreza, inversiones y seguridad.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este miércoles la gestión del presidente Javier Milei durante su primer informe de gestión en el Senado y afirmó que el Gobierno “no se cayó a los seis meses” y que “hoy va por la reelección”. La exposición se realizó en una sesión informativa presidida por Victoria Villarruel, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.

Al inicio de su presentación, Santilli dijo que acudía al recinto para “cumplir y rendir cuentas de la marcha del Gobierno” y sostuvo que “sin orden ganaban los delincuentes y el Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación”. También planteó que el oficialismo recibió una “herencia” de crisis económica y social, y que esa situación fue revertida por la actual administración.

Balance económico En ese tramo, el funcionario enumeró indicadores que atribuyó al Gobierno nacional: señaló que la inflación anual bajó del 211% al 30%, que la pobreza descendió del 57% al 32% y que se registraron tres años consecutivos de superávit financiero. También afirmó que se redujeron o eliminaron 25 impuestos, equivalentes —según dijo— a casi 4 puntos del PBI y a 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos.

Además, Santilli sostuvo que se aprobaron 30 proyectos de inversión bajo el RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, por casi 80.000 millones de dólares, y que las exportaciones argentinas alcanzaron los 87.000 millones de dólares en los primeros diez meses del año. En su relato, remarcó que el país venía de restricciones cambiarias y comerciales, faltantes de combustible y cortes de energía, y que el Ejecutivo actual buscó ordenar esas variables.

Seguridad y conflicto político En materia de seguridad, el jefe de Gabinete afirmó que se pasó de más de 9.000 piquetes a cero, que la Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia y que este año se realizaron más de 17.000 procedimientos contra el narcotráfico. También mencionó a Rosario como un caso de intervención estatal contra el delito y trasladó esa experiencia al debate sobre la provincia de Buenos Aires, donde prometió abrir discusión sobre la situación de seguridad.

Hacia el final, Santilli cerró con una definición política sobre la continuidad del proyecto oficialista y sostuvo que Milei “está cambiando la Argentina para siempre”. El informe quedó enmarcado en la obligación constitucional del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso para responder sobre la marcha de la administración, y dejó como próximo eje el debate legislativo sobre economía, seguridad y gobernabilidad que el oficialismo busca sostener en ambas cámaras.