La ministra negoció con José Mayans una vía para tratar cambios sobre tablas. La sesión de este jueves también incluirá la suspensión de las PASO.

Patricia Bullrich y José Mayans coincidieron en una estrategia parlamentaria que se aparta de la posición del Gobierno nacional sobre el proyecto de ludopatía. La ministra de Seguridad aceptó la propuesta del jefe del bloque peronista en el Senado para avanzar con la media sanción que llegó desde la Cámara de Diputados, pese a las objeciones de la Casa Rosada y de empresas del juego. La discusión quedó ligada a una sesión convocada para este jueves, con un resultado todavía abierto.

Debate y tensión interna La negociación se produjo en paralelo a una exposición pública de tensión entre Bullrich y los senadores peronistas Martín Soria y Florencia López, en una jornada transmitida por Senado TV. Según el texto original, la ministra le pidió a Enzo Fullone que interrumpiera a Soria cuando criticaba al oficialismo. En ese mismo contexto, Mayans apeló a argumentos vinculados con la Iglesia, luego de que Bullrich recibiera esta semana a representantes de la Pastoral Social.

La alternativa legislativa El Gobierno esperaba impulsar otra redacción del proyecto y, según el material de origen, desde la semana pasada hubo senadores libertarios trabajando en una alternativa legislativa. Sin embargo, al cierre de esta nota no estaba claro si ese texto estaba terminado. Desde el entorno de una senadora aliada, que tiene su propio expediente, afirmaron: “Bullrich ni siquiera tiene el proyecto escrito”. Esa diferencia explica por qué la conducción libertaria quedó expuesta a una votación que no controla plenamente.

La reacción de Nadia Márquez Tras el plenario de comisiones que dictaminó el proyecto aprobado en Diputados, trascendió que la neuquina Nadia Márquez, señalada en el texto como referente de Karina Milei y de los primos Martín y Lule Menem en la Cámara Alta, habría anticipado que no piensa acompañar la ley tal como está. El enojo de Márquez fue presentado como una expresión de la molestia de Balcarce 50, sede del Poder Ejecutivo nacional. En ese marco, desde ese sector afirmaron: “La idea es modificar la media sanción porque Patricia se bajó los lompas y no bancó el proyecto del gobierno”.

Qué puede pasar en la sesión La maniobra que aceptó Bullrich consiste en primero votar el dictamen de mayoría y luego habilitar el tratamiento sobre tablas de un proyecto que modifique el texto que resulte sancionado. Mayans planteó esa secuencia como una salida para destrabar el debate, aunque el bloque opositor no acompañará esos cambios. El desenlace dependerá de aliados del radicalismo y de partidos provinciales, que deberán decidir si respaldan la sanción definitiva o si postergan la discusión para introducir cambios.

Otros temas en agenda La sesión prevista para este jueves también incluye como eje la suspensión de las PASO, donde el oficialismo podría reunir más apoyos. Además, podría incorporarse el proyecto de ley de falsas denuncias, impulsado por Carolina Losada, quien pidió que se lo sume a cambio de su voto favorable a la reforma política. Según el texto original, una senadora kirchnerista le habría dicho a Bullrich que la sesión podría trabarse luego de un cruce con Losada al terminar Labor Parlamentaria.