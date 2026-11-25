La Casa Rosada ratificó al ministro y rechazó estímulos pese a la recesión técnica. El Gobierno apuesta a una mejora hacia fin de año y a sostener el equilibrio fiscal.

El Gobierno de Javier Milei ratificó la continuidad de Luis “Toto” Caputo al frente del Ministerio de Economía y descartó, por ahora, medidas para impulsar la actividad, el consumo y el empleo. La definición se produjo pese a la confirmación de una recesión técnica, luego de que el Indec informara una caída de la actividad de 1,8% en el tercer trimestre respecto del anterior.

Según fuentes oficiales citadas por iProfesional, en la Casa Rosada no está previsto reeditar un esquema de estímulo del gasto ni modificar el programa económico. La interpretación del oficialismo es que cualquier medida de ese tipo implicaría apartarse del equilibrio fiscal y reabrir tensiones sobre la inflación. En ese marco, la discusión interna se concentra en cómo recuperar expectativas sin alterar la hoja de ruta vigente.

Caída y rebote parcial

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), indicador del Indec que anticipa la evolución del PBI, mostró en septiembre una baja interanual de 1,2%, aunque con una mejora mensual desestacionalizada de 1,1%. El trimestre cerró con dos períodos consecutivos de contracción, después de un segundo trimestre que ya había caído 0,6%. En la práctica, eso configuró la llamada recesión técnica, aun cuando el dato trimestral definitivo del producto todavía debe ser confirmado.

El Gobierno sostiene que el retroceso estuvo concentrado en julio y que agosto y septiembre mostraron una recuperación parcial. En esa línea, voceros oficiales argumentaron que los próximos meses podrían cerrar el año con una mejora respecto del piso de mitad de año. Sin embargo, el propio relevamiento oficial exhibe una señal de deterioro más amplia: en septiembre, diez de los quince sectores medidos por el EMAE registraron bajas interanuales.

Empleo y sectores más afectados

Entre las actividades con mayores caídas se ubicaron pesca, con un desplome de 48,6%; intermediación financiera, con una baja de 11,5%; comercio, con una contracción de 2,2%; agro, con una merma de 2%; e industria manufacturera, con un retroceso de 1,8%. También descendieron otros servicios, administración pública, transporte y comunicaciones, y enseñanza. El dato relevante para la economía real es que esos rubros concentran una porción mayoritaria del empleo total: unos 16,6 millones de puestos, equivalentes al 74%, según las estimaciones sectoriales citadas en la nota original.

Del otro lado, los sectores que crecieron reúnen alrededor de 4,4 millones de puestos, el 19% del total. La minería avanzó 11,1% interanual y electricidad, gas y agua 4%, aunque entre ambos emplean apenas unos 262.000 trabajadores, cerca del 1,2% del total. La construcción también mostró una suba de 3,5% interanual y concentra aproximadamente 1,8 millones de empleos, pero el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, señaló a iProfesional que esa mejora “no se percibió en el movimiento real de la actividad”.

Presupuesto, política y próximos meses

La discusión económica se cruza con la política. En el entorno presidencial, Karina Milei y los hermanos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem presionan para recuperar expectativas y facilitar acuerdos con gobernadores, mientras Caputo insiste en que la incertidumbre electoral alimenta la desconfianza de los mercados. En ese marco, el oficialismo también buscó relativizar el impacto del dato de actividad y sostuvo que el año podría cerrar en positivo si el último trimestre consolida el rebote de agosto y septiembre.

Al mismo tiempo, el Congreso avanza con el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno quiere sancionar sin cambios sustanciales. La iniciativa prevé un gasto total de aproximadamente $202,1 billones, un superávit primario del 1,1% del PBI, y un resultado financiero prácticamente equilibrado. También mantiene una fuerte restricción sobre la obra pública: los gastos de capital alcanzarían $3,77 billones, menos del 2% del gasto total. La evolución de octubre, noviembre y diciembre será clave para determinar si la economía logra salir de la recesión técnica o si cierra el año con una actividad todavía en retroceso.