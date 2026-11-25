La disputa por la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento terminó este miércoles con una victoria de Abogacía Activa, el espacio que encabeza Franco Montes. La lista oficialista obtuvo cerca del 65% de los votos y dejó en segundo lugar a Unidad e Independencia, que reunió el 35%. La elección definió quiénes ocuparán esos cargos en la estructura judicial sanjuanina durante los próximos períodos.

El recuento comenzó tras el cierre de los comicios a las 16 y demandó más de una hora. Según los datos informados en la jornada, participaron cerca de 1.150 matriculados, en una votación reservada a profesionales con matrícula provincial activa e incluidos en el padrón. Los resultados oficiales serán difundidos por el Foro de Abogados durante las próximas 48 horas.

En la elección para el Consejo de la Magistratura, Abogacía Activa postuló a Franco Montes y Daniela Sánchez como titulares, con José Becerra y Valeria Díaz como suplentes. Del otro lado, Unidad e Independencia llevó a Sofía Lloveras y Marcos Vital Bologna como candidatos principales, acompañados por Mauricio Gallardo y Vanesa Coria. Los representantes electos tendrán un mandato de cuatro años.

Dos órganos decisivos

La elección tuvo impacto institucional porque los abogados ocupan dos de las cinco bancas del Consejo de la Magistratura, es decir, el 40% de su integración. Ese organismo interviene en los concursos para cubrir vacantes judiciales, evalúa antecedentes y elabora las ternas que luego llegan a la Cámara de Diputados, donde se resuelven los nombramientos de jueces, fiscales y defensores oficiales. También participa en los trámites vinculados con traslados de magistrados.

La misma tendencia se repitió en el Jurado de Enjuiciamiento, donde el oficialismo también se impuso. Allí, Pablo Ernesto Vila y Alejandra Marcela Fili fueron los candidatos titulares de la lista ganadora, mientras que Pablo Daniel Benegas y Patricia Alejandra Carrizo integraron la nómina de suplentes. La oposición postuló a Sergio Hernán Tapia y Viviana Andrea Quero como titulares, con María Emilia Farrán Ahun y Jorge Martín Vega como suplentes.

Próximos pasos

Tras conocerse el resultado, Montes anticipó que su espacio buscará modificar las reglas de selección de magistrados mediante un nuevo reglamento interno acordado entre los profesionales. Además, planteó incorporar un examen psicotécnico como requisito para los aspirantes a cargos judiciales, junto con el análisis de antecedentes. En el Jurado de Enjuiciamiento, los cargos tendrán una duración de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.