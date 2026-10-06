El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció este martes que la provincia desdoblará sus elecciones y fijó un cronograma con cierre de listas el 12 de febrero de 2027, primarias el 18 de abril de 2027 y comicios generales el 13 de junio de 2027. La decisión separa la votación provincial de las elecciones nacionales previstas para el domingo 24 de octubre.

Pullaro aclaró en declaraciones radiales que “el decreto todavía no está (firmado)”, aunque sostuvo que no habrá reserva sobre la medida. La definición ordena el calendario político de la provincia y anticipa un proceso electoral propio para cargos ejecutivos, legislativos y municipales.

Qué se vota

En Santa Fe, los electores deberán elegir gobernador y vicegobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. En el caso de Rosario, además, se votarán los estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma, un proceso que agrega una instancia institucional específica al cronograma provincial.

Objeciones políticas

La decisión generó rechazo de sectores opositores. Diego Giuliano, del Frente Renovador, afirmó que las fechas anunciadas responden a “un calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie”. También sostuvo que eso provoca “una suerte de apuntamiento en el propio gobierno” y acusó al oficialismo santafesino de “cambiar las reglas de juego con frecuencia”.

Giuliano agregó que “es indispensable que por lo menos tengamos un diálogo democrático para ponernos de acuerdo en reglas que deben ser esenciales para participar en las próximas elecciones provinciales”. Sus críticas apuntan a la forma de definición del cronograma y no al contenido de la convocatoria electoral, que todavía debe quedar formalizada por decreto.

Otros distritos

El desdoblamiento santafesino se inscribe en una tendencia que también atraviesa a otras provincias. Tucumán votará el 9 de mayo; Salta, entre el 16 y el 23 de mayo; Misiones podría hacerlo en abril o mayo; Chubut analiza una fecha entre julio y agosto; y Neuquén evalúa ese mismo período. Chaco prevé su proceso electoral en la segunda quincena de septiembre, mientras Tierra del Fuego tiene mandato constitucional para votar de manera independiente 90 días antes de que finalice el período actual. Mendoza y Corrientes también desdoblarán, aunque todavía no informaron la fecha exacta.