El Censo 2022 modificará la composición legislativa provincial desde 2027. La actualización impactará en la Cámara de Diputados y en seis municipios.

El Censo 2022 tendrá efecto directo en las elecciones de 2027: la Cámara de Diputados de San Juan pasará de 36 a 39 integrantes y seis Concejos Deliberantes sumarán bancas por el crecimiento poblacional registrado.

En la Legislatura, el cambio alcanzará solo a los diputados elegidos por distrito único, es decir, aquellos que se votan con la provincia completa como una sola jurisdicción. Los 19 diputados departamentales se mantendrán sin cambios, mientras que los legisladores proporcionales subirán de 17 a 20.

La actualización responde a los 822.853 habitantes que arrojó el censo. El Código Electoral, en su artículo 138 de la Ley 2.348-N, establece un diputado proporcional cada 40.000 habitantes y ordena tomar como base el último censo oficial, nacional o provincial. La Constitución provincial, en su artículo 131, fija como regla general un diputado cada 20.000 habitantes, aunque habilita a una ley a elevar esa base, criterio que hoy sigue vigente.

Concejos Deliberantes El otro ajuste alcanzará a los concejos municipales. La Constitución provincial, en su artículo 245, dispone cinco concejales fijos más uno por cada 15.000 habitantes, con un máximo de 12 integrantes. Con esa fórmula, seis municipios incorporarán más bancas en la elección de 2027.

Los municipios alcanzados Chimbas, con 105.627 habitantes, pasará de 10 a 12 concejales y llegará al tope constitucional. Rivadavia, con 101.666 habitantes, subirá de 10 a 11; Pocito, con 72.915, pasará de 8 a 9; y Santa Lucía, con 62.729, también trepará de 8 a 9. Albardón, con 31.284 habitantes, sumará una banca y quedará con 7, mientras que San Martín, con 15.037 habitantes, dejará el piso de cinco y tendrá 6 concejales.

En total, esos seis departamentos incorporarán siete bancas nuevas: dos en Chimbas y una en cada uno de los otros cinco casos. El resto de los municipios no registrará cambios: Capital y Rawson seguirán con 12 concejales; Caucete con 7; Sarmiento, Jáchal y 25 de Mayo con 6; y Angaco, Calingasta, Iglesia, 9 de Julio, Ullum, Valle Fértil y Zonda con 5.

El Censo 2022 se realizó antes de las elecciones provinciales de 2023, por lo que sus datos no se aplicaron en esa votación. La actualización poblacional recién tendrá incidencia en 2027, cuando se renueve la representación legislativa provincial y municipal bajo los parámetros vigentes.