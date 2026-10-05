El encuentro se hará el 8 y 9 de octubre en el Foro de Abogados. Reunirá a autoridades y especialistas para analizar competencias, procedimientos y gestión.

La jornada sobre Justicia de Faltas Municipal y su interacción con la Justicia Provincial se realizará el 8 y 9 de octubre en San Juan, con convocatoria del Ministerio de Gobierno. La actividad reunirá a autoridades judiciales, profesionales y especialistas para analizar competencias, procedimientos y desafíos de la justicia contravencional. El encuentro se desarrollará en el Auditorio del Foro de Abogados de San Juan.

Según la organización, el objetivo es abrir un espacio de intercambio entre municipios, organismos provinciales y actores del sistema judicial. El programa prevé el tratamiento de experiencias vinculadas con la aplicación de normas, la fiscalización y la resolución de faltas. Ese enfoque apunta a ordenar criterios entre jurisdicciones que intervienen en materias de control local y provincial.

Primera jornada

El jueves 8 de octubre, a las 9, comenzarán las acreditaciones y la recepción de participantes. Luego se desarrollarán paneles sobre residuos, competencias e interjurisdiccionalidad, derechos de usuarios y consumidores y aplicación de la Ley Lara. También se abordarán temas vinculados con animales peligrosos, salud pública, sanidad, higiene y control bromatológico. Las actividades académicas de ese día concluirán a las 16:30.

Segunda jornada

El viernes 9 de octubre continuará el encuentro con paneles sobre multas contravencionales y de tránsito cometidas por personas extranjeras. Además, se expondrá sobre herramientas de gestión, modernización de la Justicia de Faltas y recaudación inteligente. El programa incluirá también seguridad vial, cultura de prevención, tránsito en ámbitos mineros, incumbencias municipales y trabajo comunitario.

La convocatoria del Ministerio de Gobierno busca fortalecer el intercambio entre municipios, profesionales y organismos provinciales vinculados con la administración de justicia de faltas. El cierre estará a cargo de un panel sobre municipio, justicia y derechos humanos, en una agenda que deja planteada la discusión sobre coordinación institucional y criterios de aplicación de normas. La actividad se inscribe en un campo que requiere articulación entre control local, procedimiento administrativo y respuesta judicial.