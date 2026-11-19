El oficialismo libertario consiguió este martes el dictamen en el Senado para avanzar con la reforma política que incluye la suspensión de las PASO de 2027. La iniciativa llegó al recinto tras una jornada de negociaciones y modificaciones al texto original, con una sesión que en principio se proyecta para el jueves 26.

Las firmas que permitieron el despacho fueron las de Patricia Bullrich por la Capital Federal, Agustín Coto por Tierra del Fuego, María Belén Monte de Oca, Nadia Márquez por Neuquén, Luis Juez por Córdoba e Ivanna Arrascaeta por San Luis. A ese grupo se sumaron los radicales Eduardo Vischi por Corrientes y Rodolfo Suárez por Mendoza, además de las disidencias parciales de Flavio Fama por Catamarca y de los peronistas disidentes Carlos Espínola y Alejandra Vigo. Según el texto citado, se llegó a 11 firmas cuando se necesitaban 10.

Alcance electoral El borrador final establece que durante 2027 quedarán suspendidas las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, previstas en la Ley 26.571, junto con las obligaciones vinculadas a su organización. En ese esquema, la designación de candidatos a cargos electivos nacionales pasará a resolverse según las cartas orgánicas de los partidos o, en el caso de alianzas, de acuerdo con su reglamento electoral, bajo la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298 y el Código Electoral Nacional.

Ficha Limpia y financiamiento El despacho también incorpora cambios en materia de Ficha Limpia. El texto menciona la imposibilidad de ser candidato para personas condenadas por delitos dolosos en segunda instancia o en instancia de revisión, cuando esa decisión se dicte antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral. Además, fija que si la condena confirmada se dictara después del 1 de enero del año electoral, el efecto regiría desde la finalización de ese proceso. En paralelo, modifica el régimen de publicidad electoral para los servicios de comunicación y de televisión por suscripción, que deberán ceder en forma gratuita el 2,5% del tiempo total de programación para fines electorales, contra el 5% vigente hasta ahora.

Otros cambios institucionales La reforma también redefine la elección de los parlamentarios del Mercosur. Según explicó Bullrich, los 24 representantes por distrito serían designados por las legislaturas provinciales, mientras que los 19 del distrito único se repartirían entre 12 elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado. A su vez, el debate presidencial quedaría circunscripto al balotaje y sería organizado por la Cámara Nacional Electoral dentro de los 10 días previos a la segunda vuelta, aunque el texto deja abierta la discusión sobre si esa instancia será obligatoria u optativa.

El proyecto también habilita que, cuando coincidan comicios provinciales o municipales con los nacionales, esas categorías puedan incorporarse en la Boleta Única de Papel para cargos nacionales, con los parámetros técnicos fijados por el Código Electoral Nacional. El tratamiento en el recinto dependerá ahora de la convocatoria a sesión y de la capacidad del oficialismo para sostener los acuerdos que le permitieron alcanzar el dictamen en comisión.