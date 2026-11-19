Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, celebró este martes por la noche el dictamen a favor del proyecto de ley que suspende las PASO en las elecciones de 2027, luego de que La Libertad Avanza aceptara eliminar el artículo que incluía las listas colectoras. La definición se produjo en el marco del debate sobre la reforma política impulsada por el Gobierno. El avance deja al oficialismo en condiciones de llevar la iniciativa a la próxima instancia legislativa.

En un posteo en su cuenta de la red social X, Bullrich sostuvo: "Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política: Sin PASO; Sin colectoras; Con Ficha Limpia: Se reducen 50 por ciento los espacios cedidos de publicidad". La referencia al dictamen incluyó además otros puntos de la reforma, aunque el texto difundido se concentró en la suspensión de las primarias y en la eliminación de las colectoras. El mensaje buscó exhibir respaldo político en torno al proyecto.

La dirigente también afirmó: "Chau a la veda electoral: no se limita hablar a candidatos ni se frena la actividad de espectáculos y gastronómicos". Esa mención aludió a una modificación del régimen electoral vinculada con las restricciones durante la campaña. El planteo forma parte del paquete de cambios que el oficialismo intenta encuadrar como reforma política.

Próximos pasos: según lo informado, el Gobierno podrá debatir la iniciativa la próxima semana. El oficialismo confía en reunir entre 38 y 40 votos para aprobar la reforma electoral y estima que podría convertirse en ley en la primera semana de diciembre en Diputados. La sanción final dependerá de ese respaldo parlamentario y de la discusión que se abra en la Cámara baja.