Wado de Pedro y Florencia López integrarán el Consejo de la Magistratura por el Senado. La disputa por la última silla de Diputados podría derivar en una judicialización.

El Senado acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la nueva distribución de las bancas en el Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030, con dos lugares para el peronismo en representación de la bancada más numerosa de la Cámara alta. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Wado de Pedro y Florencia López asumirán en reemplazo de Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde.

El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de designar y remover jueces y está integrado por 20 miembros, de los cuales ocho corresponden a legisladores nacionales: cuatro por el Senado y cuatro por Diputados. En este momento atraviesa un proceso de renovación de sus integrantes, con mandatos que vencían el miércoles 18 de noviembre. Las nominaciones serán remitidas al Consejo por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Reparto en el Senado Además de las dos sillas para el PJ, el acuerdo establece que La Libertad Avanza tendrá un representante, con Nadia Márquez en lugar de Luis Juez, y que la Unión Cívica Radical ocupará la otra banca con Maximiliano Abad en reemplazo de Eduardo Vischi. La definición se produjo en un contexto en el que el oficialismo y la oposición parlamentaria ajustan la representación según el peso de cada bloque en la Cámara alta.

En Diputados, el peronismo perderá un integrante y quedará representado solo por el massista Guillermo Michel. La Libertad Avanza, en cambio, pasará a tener dos consejeros al convertirse en la bancada más numerosa de esa cámara: mantendrá a Gonzalo Roca y sumará a Gisele Castelnuovo. El cambio implica que el peronismo cede presencia en la Cámara baja y reordena su estrategia de representación legislativa en el organismo judicial.

Disputa por la última silla La última banca de Diputados sigue en discusión entre el PRO y Provincias Unidas. La ley 24.937 dispone que los consejeros en representación del Congreso sean designados “a propuesta de los respectivos bloques”, con dos lugares para la bancada con mayor representación legislativa, uno para la primera minoría y otro para la segunda minoría. Con 18 integrantes, Provincias Unidas se ubica como segunda minoría y desplaza al PRO, que tiene una docena de diputados.

El bloque que preside Cristian Ritondo reclama ese lugar con el argumento de que también deben ponderarse los interbloques; bajo ese criterio, sostiene que a sus 12 diputados deberían sumarse radicales, el MID, Karina Banfi y José Luis Garrido, hasta alcanzar 22 bancas. Si el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resolviera a favor del PRO, el conflicto podría judicializarse. La definición final de esa silla será la variable pendiente para completar la renovación de la representación parlamentaria en el Consejo.