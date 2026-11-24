El proyecto oficialista ordena el cronograma interno de los partidos y frentes. También define avales, padrones y costos de la competencia.

El proyecto de reforma electoral que impulsa el oficialismo sanjuanino establece un mecanismo específico para que los partidos y frentes políticos seleccionen a sus candidatos mediante elecciones internas. La iniciativa fija plazos para presentar listas, comunicar la modalidad de votación y organizar los comicios, además de establecer condiciones para quienes pretendan competir por una candidatura.

Plazos y modalidad Uno de los puntos centrales es que las agrupaciones deberán resolver con anticipación qué sistema utilizarán. Tendrán que comunicar al Tribunal Electoral Provincial si realizarán internas abiertas o cerradas al menos 85 días antes de las elecciones generales. A partir de esa definición se pondrá en marcha el cronograma para registrar y oficializar las precandidaturas.

La inscripción de los postulantes se realizará ante la Junta Electoral de cada partido o alianza. Ese organismo tendrá a su cargo la revisión y oficialización de las listas, que posteriormente deberán ser remitidas a la autoridad electoral provincial. La votación interna, en tanto, se llevará adelante el domingo anterior al vencimiento del plazo previsto para presentar los candidatos que competirán en los comicios generales.

Escenario posible El calendario podría tener fechas concretas si las elecciones provinciales se desarrollan el 13 de junio, una posibilidad que circula como probable. Bajo ese escenario, el 20 de marzo sería la fecha límite para informar la modalidad de las internas; el 30 de marzo finalizaría la inscripción de precandidatos y el 4 de abril las juntas partidarias deberían elevar las listas oficializadas al Tribunal Electoral. De esta manera, las agrupaciones resolverían sus candidaturas el domingo 18 de abril.

Padrón y avales La propuesta también contempla diferencias en la confección de los padrones. En las internas abiertas, donde podrá votar cualquier ciudadano, los partidos tendrán la posibilidad de solicitar al Tribunal Electoral información sobre los electores para preparar el registro de votantes. Si optan por una competencia cerrada, deberán presentar ante su propia Junta Electoral el padrón que utilizarán y comunicarlo al organismo provincial.

Otro aspecto que deberán considerar las fuerzas políticas es el respaldo necesario para habilitar una precandidatura. El proyecto exige reunir adhesiones equivalentes al 2 por mil del padrón general del distrito, con un límite máximo de 1.500 afiliados, o al 2% del padrón de afiliados del partido o alianza, también con un tope de 1.500. Se tomará como referencia el requisito que resulte menor.

Costos y alcance territorial En materia económica, el esquema propuesto deja expresamente en manos de cada agrupación los gastos que demande la competencia electoral. Esto significa que los partidos deberán afrontar con recursos propios la organización, la logística y el desarrollo de las internas, sin financiamiento del Estado provincial. Además, el proyecto incluye la obligación de que los candidatos a gobernador presenten listas en los 19 departamentos, una exigencia que busca asegurar presencia territorial en toda la provincia.