El Gobierno provincial sumó una nueva entrega en el Aldo Cantoni. El programa alcanzará a toda la matrícula estatal de 5° y 6° grado y 1° y 2° año.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes 6 de octubre una nueva entrega de computadoras a estudiantes de escuelas públicas de San Juan. Con esa jornada, el programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro” llegó a 12.914 equipos distribuidos en distintos departamentos.

La actividad se realizó en el estadio Aldo Cantoni y alcanzó a 982 alumnos de Pocito y a 823 de Caucete. Los dispositivos fueron destinados a estudiantes de 5° grado de escuelas primarias de gestión estatal y de 2° año de escuelas secundarias orientadas y técnicas, con el objetivo de acompañar las trayectorias educativas y reforzar la alfabetización digital.

Alcance provincial La entrega se inscribe en una política educativa que ya completó distribuciones para estudiantes de gestión estatal de Caucete, Jáchal, San Martín, Angaco, Albardón, 9 de Julio y Capital, además de otras realizadas en distintos departamentos. Según el esquema oficial, el despliegue también alcanzó a casi 1.800 estudiantes de primaria en Rawson y a más de 1.500 alumnos de escuelas primarias de Capital, tras una primera etapa con más de 2.500 secundarios.

Articulación institucional La iniciativa es impulsada por el Gobierno de San Juan a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas. El plan se articula con otras líneas oficiales, como la Modernización del Estado aplicada al sistema educativo, el plan de alfabetización “Comprendo y Aprendo”, “Transformar la Secundaria”, “Modo Matemática”, EDUGE y ciclos de formación continua sobre inteligencia artificial aplicada a la educación para docentes.

Financiamiento y etapas La adquisición de los equipos se realizó junto a UNOPS, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que acompañó a la provincia en los procesos de compra. El Gobierno provincial informó que en 2025 se entregaron 25.000 computadoras y que durante este año se distribuirán más de 20.000 equipos. Con ambas etapas, el programa prevé alcanzar a toda la matrícula estatal de 5° y 6° grado de primaria y 1° y 2° año de secundaria.

Próximos pasos Además de los estudiantes, el programa alcanzó a más de 3.000 docentes, entre profesores de especialidades, maestros celadores y docentes de equipos móviles y de UEPA. El esquema oficial continuará hasta completar la cobertura prevista para los niveles definidos, con entregas ya realizadas también en Vallecito y Bermejo.