La primera promoción de la carrera se graduó en el Centro Cultural Eva Perón. El plan fue aprobado en 2023 y obtuvo validez nacional en julio de 2025.

El lunes, el Centro Cultural Eva Perón fue sede de la colación de la primera promoción de Técnicos Superiores en Criminalística, una carrera creada por el Ministerio de Educación para fortalecer la formación técnica y científica del personal de las fuerzas de seguridad. El acto fue encabezado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a autoridades de Educación, Seguridad, Policía y Servicio Penitenciario. Se trató de 13 egresados del Servicio Penitenciario Provincial y de la Policía de San Juan.

Los graduados completaron la carrera que comenzó a dictarse en agosto de 2023 en el Instituto Superior de Formación Técnica en Seguridad Pública, dependiente de la Dirección de Educación Superior y con sede en la Escuela de Cadetes de Policía Dr. Antonino Aberastain. Durante el acto recibieron sus diplomas y el pin institucional, además de realizar el juramento profesional. También obtuvieron reconocimientos por desempeño académico, prácticas profesionalizantes y compañerismo.

Marco institucional

La propuesta académica fue aprobada por la Resolución N° 1847-ME-2023, del 5 de abril de 2023, que estableció el diseño curricular de la tecnicatura. Al día siguiente, la Resolución N° 1848-ME-2023 creó el instituto superior que la aloja. La carrera se inscribe en un proceso de articulación entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, iniciado con un convenio marco firmado el 13 de mayo de 2020.

Ampliación de la oferta

Ese esquema se amplió con un acta complementaria suscripta el 13 de marzo de 2024, que incorporó el compromiso de aportar recursos humanos y materiales para la formación del personal de seguridad. En febrero de 2024 se aprobó el diseño curricular de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y luego comenzó la carrera de Agente de Policía, destinada también a reforzar la formación de quienes ya integraban las fuerzas y provenían de la anterior Diplomatura en Seguridad Ciudadana.

En julio de 2025, la Tecnicatura Superior en Criminalística obtuvo validez nacional y pasó a ser la primera carrera de estas características dictada por un instituto de gestión pública, según el texto oficial. La propuesta quedó además incorporada al ámbito del INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Para 2026 se prevé la creación de la Tecnicatura en Seguridad Vial, que ampliará la oferta de formación superior vinculada a la seguridad pública.

Proyección del sistema

Según la ministra Silvia Fuentes, la primera promoción demuestra que la articulación entre Educación y Seguridad permite construir una formación superior vinculada con las necesidades institucionales y sociales. La funcionaria sostuvo que la profesionalización de quienes integran las fuerzas requiere conocimientos técnicos, formación científica y actualización permanente. El objetivo oficial es consolidar un Sistema Integral de Educación Policial (SIEP) para planificar, organizar y evaluar carreras, programas académicos y propuestas de entrenamiento para la Policía y el Servicio Penitenciario.

El modelo apunta a sostener la actualización de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la validación de competencias en forma permanente. La propuesta también prevé el trabajo conjunto entre la Dirección de Educación Superior, las instituciones de seguridad y los equipos docentes e instructores, en un esquema que seguirá ampliándose con nuevas carreras y dispositivos de formación.