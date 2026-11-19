La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió modificar la carga tributaria y laboral sobre las pequeñas y medianas empresas para que puedan “producir, invertir y generar trabajo”. En una publicación difundida en su cuenta de la red social X, la senadora oficialista planteó que el Estado debe retirar “el pie” de encima del sector pyme.

En su mensaje, Bullrich señaló que temas como el IVA (Impuesto al Valor Agregado), los saldos, las retenciones, las percepciones y las cargas sociales requieren cambios porque “son algunos cambios que pueden sentirse en el día a día”. La referencia apunta a tributos y mecanismos de recaudación que inciden en el flujo de fondos de las empresas y en su capacidad de financiamiento operativo.

Medidas propuestas

La legisladora sostuvo que el IVA debería pagarse “al cobrar la factura”, una modificación que trasladaría el momento del ingreso fiscal al cobro efectivo de la operación. También propuso “acelerar realmente la devolución de los saldos a favor” y “actualizar los mínimos de retención”, dos cuestiones que impactan en la liquidez de las firmas. A eso sumó la eliminación de percepciones y la creación de “un mínimo no imponible de cargas sociales”.

En el mismo video, Bullrich afirmó que los empresarios pyme son “personas que tienen la voluntad de invertir, de crecer” y planteó que “hay que escalonar determinadas decisiones para poder entender que cada uno tiene que estar preparado en su sector para poder competir”. También mencionó la necesidad de “separar lo que son las prestaciones sociales del empleo”, sin precisar en ese mensaje el alcance normativo de esa definición.

Distancia con el rumbo económico

La parlamentaria marcó diferencias con la política que impulsan el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque aclaró que sus propuestas no implican alterar la orientación general del Gobierno. “No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo”, escribió al acompañar el video.

En el cierre de su publicación, Bullrich sostuvo que busca “darles un alivio” a las pymes para que puedan producir, invertir y generar trabajo. También expresó su expectativa de que, con el tiempo, las pequeñas y medianas empresas crezcan y dejen de serlo. La propuesta quedó formulada como un planteo político dentro del oficialismo, sin anuncio de medidas concretas ni precisiones sobre una eventual implementación.