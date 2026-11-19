El Senado de la Nación comenzará este jueves a definir los últimos temas del período de sesiones ordinarias del Congreso con una agenda que incluye dos iniciativas centrales: la nueva Ley de Discapacidad y la restitución de la Ley de Tierras. La sesión está prevista para las 11, luego del acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó la vicepresidenta Victoria Villarruel. El avance de ambos proyectos depende de que el oficialismo consiga reunir el número de senadores necesario para habilitar el debate.

Para poner en marcha el tratamiento, La Libertad Avanza deberá conseguir el respaldo de al menos 37 senadores. Actualmente, el bloque oficialista cuenta con 21 integrantes y apuesta a sumar los votos del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y distintos espacios provinciales que suelen acompañar sus proyectos. Esa aritmética parlamentaria será determinante para que la sesión pueda avanzar con normalidad y para medir el nivel de respaldo que conserva el oficialismo en la Cámara alta.

Bloques y negociaciones

En la reunión previa participaron representantes de los distintos bloques, entre ellos Patricia Bullrich, Bartolomé Abdala y Agustín Coto, por el oficialismo; José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino, por el justicialismo; y Eduardo Vischi y Mariana Juri, por la UCR. También estuvieron presentes legisladores de fuerzas provinciales y espacios minoritarios. Ese esquema de conversaciones previas definió el temario y dejó abierta la negociación sobre el alcance de los apoyos en el recinto.

Uno de los principales puntos será el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya recibió la aprobación de Diputados y ahora necesita el aval del Senado para convertirse en ley. La iniciativa propone dejar atrás el esquema de emergencia y establecer un sistema permanente de prestaciones y financiamiento destinado a las personas con discapacidad. Además, contempla controles sobre el uso de los fondos asignados al sector y un cronograma para regularizar las deudas que se mantienen con los prestadores.

Durante el plenario de comisiones en el que se obtuvo dictamen favorable, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, valoró el entendimiento alcanzado entre las distintas fuerzas políticas. “Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, expresó. El tratamiento legislativo de esta iniciativa aparece como uno de los tramos más sensibles de la jornada, por su impacto sobre el esquema de prestaciones y deudas del sector.

El temario también incluye la restitución de la Ley de Tierras, otro de los asuntos que el Senado buscará resolver en esta instancia del calendario parlamentario. El Gobierno confía en conseguir los votos necesarios para aprobar la iniciativa y completar su tratamiento legislativo, en una sesión que funcionará como prueba de capacidad de negociación política en el cierre del período ordinario. Si se alcanzan los acuerdos previstos, la definición quedará en manos del recinto a partir de las 11 de este jueves.