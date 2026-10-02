El Ministerio de Gobierno cerró este viernes el 3º Simposio de Actualización Archivística “IA, transformación e innovación para los archivos del futuro”, una instancia centrada en los efectos de la tecnología sobre la preservación documental y la gestión pública.

Durante las jornadas se trataron temas vinculados con la inteligencia artificial generativa, la ética, la protección de datos personales, la reconstrucción histórica y las experiencias de organización documental. Según la cartera provincial, el encuentro buscó promover el intercambio de conocimientos sobre la modernización de los archivos y su función dentro del Estado.

Intervenciones oficiales El director general del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, planteó que las nuevas tecnologías deben incorporarse de manera responsable en la actividad archivística. “No es necesario renunciar a la tecnología, sino ponerla en uso correctamente para que mejore nuestra vida pública”, expresó, al remarcar que los documentos son fuentes fiables de información para la seguridad, la transparencia administrativa y la construcción de la memoria individual y colectiva.

En la misma línea, el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos, sostuvo que los archivos cumplen un rol central en el funcionamiento democrático del Estado y en la protección de los derechos ciudadanos. “Cerramos este encuentro con la convicción de que los archivos son instituciones esenciales para la sociedad”, afirmó, al vincular la preservación documental con la memoria, la identidad y la responsabilidad institucional.

Desafíos técnicos Dubos advirtió además que la transformación tecnológica plantea nuevos desafíos para garantizar la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos. “Entendemos que la inteligencia artificial puede asistir al archivista, pero no puede reemplazar algo indispensable: los procesos técnicos, el contexto, los principios y la ética archivística”, señaló. También sostuvo que la modernización debe contemplar tanto las herramientas digitales como las responsabilidades asociadas a su implementación.

El cierre del simposio dejó como eje la actualización profesional y el intercambio de experiencias para acompañar la transformación de los archivos, preservar el patrimonio documental y fortalecer el acceso a la información pública. En ese marco, la agenda oficial quedó orientada a la incorporación de tecnología con criterios de resguardo institucional y de protección de datos.